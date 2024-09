Foro Festival a Carmagnola, causa maltempo annullato l'evento "Voglio tornare negli anni 90"

A causa delle avverse previsioni meteorologiche l’evento “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90” previsto per questa sera, giovedì 5 settembre, alle ore 21 a Carmagnola all’interno della rassegna IL FORO FESTIVAL è stato annullato.

I biglietti acquistati sul portale Ticketone verranno rimborsati in automatico.

Coloro che hanno acquistato i biglietti sul portale TicketSms riceveranno una comunicazione dal rivenditore all’indirizzo e-mail rilasciato al momento dell’acquisto con la procedura da seguire per ricevere il rimborso.

Chi ha acquistato il biglietto online o presso le rivendite autorizzate di Vivaticket potrà richiedere il rimborso compilando il seguente modulo entro e non oltre il 30 settembre : https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi.

Gli acquirenti che hanno comprato fisicamente il biglietto presso la biglietteria del Foro Festival di Via Piero Gobetti a Carmagnola possono richiedere, recandosi fisicamente presso la stessa biglietteria domani, venerdì 6 settembre, dalle ore 15 alle 22, il rimborso in contanti mediante consegna di tagliandi acquistati oppure richiedendo un biglietto valido per il secondo settore per lo spettacolo PANARIELLO VS MASINI di domani, venerdì 6 settembre.