La magia dei Cantautori italiani arriva a Gassino

La “Notte dei Cantautori”, è questo il titolo dello spettacolo che la band torinese “Lucio, Fabrizio e gli Altri” porta sul palco a Gassino Torinese, in via Don Camillo Ferrero 1, lunedì 9 settembre, con inizio alle ore 21.30 in occasione degli eventi della Festa Patronale.

Un viaggio tra aneddoti, storie e canzoni di alcuni dei più importanti cantautori italiani, capolavori che tutti amiamo e conosciamo a memoria.

Brani che ci hanno fatto innamorare, gioire, piangere, commuovere, che ci hanno unito ai nostri amici attorno ad una tavola o ad un falò in spiaggia. Un enorme coro italiano.

“Il nostro è progetto sempre “in progress”, con un repertorio che si modula nel tempo, dovuto ovviamente ad un’obbligata scelta per quello che riguarda il numero dei cantautori presenti in scaletta e dei loro relativi brani – ci racconta Marco D’Angeli, frontman della band -, costruire uno spettacolo su questo tesoro è stato il vero scoglio, la scelta quindi, assolutamente soggettiva, è stata quella di cercare di fare una “fotografia sonora” del nostro Paese”.

Ecco che troveranno spazio le canzoni di Vecchioni, Bertoli, Dalla, De Gregori, Battiato, De André, Battisti, Bennato, Gaetano e altri, in un vero viaggio nella penisola e nel tempo, un repertorio suonato con passione ed energia, con brani arrangiati in maniera originale senza tuttavia stravolgere le intenzioni degli autori.

Uno spettacolo condito anche dal racconto di alcune storie, curiosità che ci aiutano a conoscere meglio le personalità degli artisti, di alcune loro caratteristiche e peculiarità.

“Gassino Torinese è un’importante tappa del nostro tour estivo che ormai è in via di conclusione – continua Marco D’Angeli – e siamo molto emozionati di questo, è una prima volta in questa città e speriamo che lunedì siano tanti in piazza a cantare con noi”.

La grandissima esperienza dei componenti di “Lucio, Fabrizio e gli Altri” garantisce uno spettacolo in grado di coinvolgere il pubblico fino a farlo diventare il vero protagonista della serata, con i suoi cori, le parole e le emozioni che si riversano sul palco.

La band che si esibirà a Gassino è composta da: Marco D’Angeli (voce), Francesco Lannocca (tastiere e cori), Maurizio Miotello (chitarre e cori) Antonio Filigno (basso) e Angelo Cannarozzo (batteria).