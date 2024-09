In partenza la nuova stagione sportiva per l’ABC Dance Settimo Torinese

L'ABC Dance di Settimo Torinese è pronta per l'inizio della nuova stagione sportiva 2024/25 nella nuova e spaziosa sede di via Amedeo Avogadro 11. Questa splendida struttura, dotata di tre ampie sale dedicate alle lezioni di danza e una palestra pesi, ha permesso di raggiungere un livello superiore di organizzazione dei corsi, migliorando la suddivisione dei livelli e offrendo agli studenti l'opportunità di imparare e migliorarsi in un ambiente più adeguato e confortevole.

La stagione passata ha visto ABC Dance crescere notevolmente con l'iscrizione di oltre 400 soci e un significativo incremento anche nel settore agonistico.

Giacomo Micalizzi e Claudia Resta, i fondatori della scuola, hanno espresso grande soddisfazione per questi risultati, attribuendoli al duro lavoro e alla dedizione del loro team di 10 collaboratori professionisti.

"La nostra squadra di istruttori, composta sia da uomini che da donne, porta con sé una vasta esperienza e una passione contagiosa per la danza. Il clima che si respira all'interno di ABC Dance è quello di una grande famiglia che si diverte e sta bene insieme" ha dichiarato Micalizzi.

Durante tutto l'anno, ABC Dance ha organizzato numerosi eventi e serate tematiche, creando occasioni di aggregazione per i soci e consolidando il senso di comunità. La prossima settimana, dal 9 al 13 settembre, la scuola ospiterà una "Training week" con oltre 15 ore di workshop, tenuti da 10 maestri si assoluto livello provenienti da tutto il Nord Italia. Sarà un'opportunità nuova per gli studenti di apprendere da alcuni dei migliori artisti del panorama salsero.

ABC Dance vanta una squadra agonistica composta da oltre 70 atleti, rendendola uno dei club più numerosi in Piemonte. Grazie agli sforzi e all'impegno costante, la squadra ha ottenuto risultati eccezionali, tra cui spiccano i trionfi al campionato mondiale Universal Studios a Roma.

Claudia Resta ha aggiunto "... siamo estremamente orgogliosi dei nostri atleti e dei traguardi che hanno raggiunto. Quest'anno, ci apriamo ancora di più al panorama internazionale, con gare previste in Spagna e Polonia. Il tutto senza trascurare gli appuntamenti Italiani".

ABC Dance non solo punta all'eccellenza nel settore agonistico, ma promuove anche i valori del ballo sociale e della danza sportiva. La scuola si impegna a creare un ambiente inclusivo e stimolante, dove ogni studente può esprimere sé stesso, divertirsi, imparare e sviluppare le proprie abilità. La danza, oltre a essere una forma d'arte, è anche un modo per coltivare rapporti umani e migliorare il benessere fisico e mentale.

"Siamo pronti ad accogliere nuovi membri nella nostra scuola e di condividere con loro la passione per la danza," conclude Giacomo Micalizzi "… l’ABC Dance non è solo una scuola, è una famiglia dove ognuno è il benvenuto e può crescere, imparare e divertirsi." Claudia Resta ha aggiunto "… invitiamo tutti a venire a conoscere la nostra realtà e il nostro fantastico staff. Non tutti lo sanno ma offriamo un ambiente climatizzato, garantendo condizioni ottimali per i nostri corsisti e competitori in qualsiasi stagione".

Per informazioni e iscrizioni, contattare il numero 349-0574059.