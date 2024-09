Pinerolo: domani inaugura ‘’L mercà d’le cavagne’ in piazza Roma

Dopo quasi 14 mesi i produttori agricoli tornano nella ‘loro’ piazza Roma rinnovata. Domani, sabato 7, alle 9,30, verrà inaugurato ‘’L mercà d’le cavagne’ con la presenza dell’Amministrazione e dei progettisti. Ai primi 750 clienti verrà donato un gadget.

Sono 52 gli stalli a disposizione dei produttori agricoli il mercoledì e il sabato. Mentre negli altri giorni, domenica esclusa, ci sarà spazio per i banchi delle ‘cavagne’, in ricordo delle ceste di vimini in cui le donne portavano i prodotti dell’orto e della campagna per venderli e integrare il reddito.

Il mercato era stato traslocato il 15 luglio 2023 per far spazio ai lavori, che sono poi partiti il 18 settembre, con l’inizio della demolizione della vecchia tettoia il 22. Il cantiere doveva durare 240 giorni, ma ha avuto degli intoppi, soprattutto perché sono emerse carenze statiche nel progetto, e la nuova struttura, che riproduce le linee delle montagne, è stata rinforzata. Il restyling ha comportato anche una revisione della viabilità con un senso unico da corso Torino a via Buniva e in via Bertacchi, da via Cravero a corso Torino, con la possibilità di entrare in piazza alla fine dell’isolato dei negozi. Ma si può entrare da via Buniva e girare subito dopo il negozio di ortofrutta, per poi uscire su via Bertacchi. I commercianti, però, chiedono al Comune di mantenere la promessa di consentire l’accesso anche da corso Torino, tramite via Bertacchi. “Attualmente siamo partiti con questa viabilità, nei prossimi giorni valuteremo le soluzioni. Per consentire un accesso da corso Torino, dalla piazzetta, occorre spostare alcuni parcheggi e il dehors del bar che si trova all’angolo” anticipa l’assessore alla Viabilità Giulia Proietti. Un’altra modifica introdotta dal Comune, rispetto all’idea originale, riguarda i parcheggi sotto la tettoia dal lato del ristorante cinese: “Un paio di campate saranno riservate agli ambulanti del mercato delle cavagne e nelle altre ore saranno pedonali. Mentre sotto le altre si potrà parcheggiare”.