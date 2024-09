A Luserna San Giovanni tre giovani puntano a risvegliare il paese con la Festa di fine estate

A giugno si sono presentati ad una riunione della Pro loco di Luserna San Giovanni con la voglia di svegliare il paese dal suo torpore. Irene Gaydou (25 anni), Edrien Maino (27 anni) ed Emily Pasquet (28 anni) sono i giovani nuovi ingressi nell’associazione che scommettono sulla Festa di fine estate di stasera, sabato 7 settembre, in piazza Partigiani, per smuovere le acque della vita sociale lusernese. “Siamo tutti e tre cresciuti qui e ci ricordiamo che quando eravamo ragazzini in paese c’erano molte più feste di adesso e la vita sociale lusernese era vivace anche in confronto a ciò che accadeva nei comuni limitrofi – racconta Pasquet –. Ora non è più così”. Questa constatazione, condivisa attorno al tavolo di un bar, ha fatto nascere nei giovani - che lavorano tutti e tre in paese – la voglia di contribuire alle attività organizzate dalla Pro loco partendo proprio con la prima edizione della Festa di fine estate: “L’abbiamo pensata in modo da coinvolgere già nel pomeriggio i bambini con trucca bimbi e gonfiabili, che saranno in piazza dalle 17, e poi attirare i giovani con l’happy hour”. Dalle 19 verrà poi servita la pizza (prenotazione obbligatoria al numero 338 9728384 oppure da Nottedì in via Airali 1) e in seguito ci sarà il dj set di Minox.

Nella realizzazione dell’evento sono state coinvolte le pizzerie lusernesi La Bussola e Antico camin, Instambul casa del Kebab, la caffetteria Le 3 galline, l’enoteca Non solo vino e Cele.

“Siamo soddisfatti dell’ingresso dei ragazzi che ci hanno colpiti per il loro entusiasmo e la voglia di fare. Il loro contributo è importante anche perché noi soci della Pro loco abbiamo tutti dai quarant’anni in poi” racconta Veronica Pomero.

L’obiettivo dell’associazione rimane quello di attirare nuove forze all’interno del gruppo: “Auspichiamo che ha ciò possa contribuire il nuovo evento: ad avvicinare le nuove generazioni per farci conoscere e coinvolgerle” afferma Pasquet.