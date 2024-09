Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: due coinvolti trasportati al Santa Croce

Un altro incidente, questa volta sulla sopraelevata di Moncalieri, dopo i tre sinistri avvenuti nella mattina di oggi, domenica 8 settembre.



A quanto si apprende un'auto, una Mercedes vecchio modello, mentre viaggiava in direzione Torino è finita contro lo spartitraffico. Si registrano due feriti in maniera lieve, trasportati in codice verde al Santa Croce di Moncalieri. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso e l'ambulanza per la presa in cura dei coinvolti.