Alla Fiera del Peperone lo sport protagonista: premiati gli atleti di Carmagnola

Come di consueto, durante la Fiera Nazionale del Peperone si è svolto l’evento intitolato “Serata dello Sport”, dedicato alle numerose e importanti realtà sportive della città. Martedì 3 settembre 2024, in Piazza Sant’Agostino e davanti a un folto pubblico, sono stati invitati a salire sul grande palco del Salotto della Fiera i numerosi atleti che si sono maggiormente distinti nelle rispettive categorie durante la passata stagione.

Agli sportivi sono stati consegnati attestati di merito da parte dell’Assessore allo Sport Massimiliano Pampaloni, che ha presentato l’evento, dal Sindaco Ivana Gaveglio, da altri Assessori della Giunta Comunale, da diversi Consiglieri Comunali e dalla Dott.ssa Catia Bergese della Banca Territori del Monviso, sostenitrice di varie iniziative del Comune.

Per inaugurare la nuova stagione sportiva, nel pomeriggio di domenica 15 settembre è in programma la quinta edizione della FESTA DELLO SPORT. Il Centro cittadino verrà invaso da 25 Associazioni sportive locali che dalle ore 15.30 alle ore 19.00 promuoveranno e faranno provare gratuitamente le proprie attività lungo via Valobra, in piazza S. Agostino ed in piazza Manzoni.

Il sabato precedente, sarà possibile effettuare delle prove gratuite di diverse attività natatorie presso la Piscina comunale dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (necessaria la prenotazione alcuni giorni prima).

Inoltre, la domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00 sarà possibile provare le attività di fitness e di body building presso la palestra Carmafitness del Centro Sportivo comunale.

In caso di maltempo, l’iniziativa slitterà di una settimana e verrà proposta domenica 22 settembre.

E ancora, per l’ottavo anno il Comune di Carmagnola propone il "Buono Sport", progetto diretto ad agevolare economicamente la pratica dello sport, presso le associazioni sportive locali, dei bambini e ragazzi frequentanti una classe dalla prima elementare alla quinta superiore. Per partecipare all'Avviso Pubblico è necessario presentare la domanda entro il 19 settembre con informazioni dettagliate reperibili nel sito del Comune.

L’Assessore Massimiliano Pampaloni dichiara:

“Siamo stati estremamente orgogliosi di aver celebrato i successi dei nostri atleti e delle associazioni sportive locali durante la Fiera Nazionale del Peperone. La ‘Serata dello Sport’ è un momento fondamentale per riconoscere il loro impegno, la loro passione e i risultati straordinari raggiunti nelle diverse discipline. Il loro esempio è un grande stimolo per tutta la comunità e, soprattutto, per i più giovani. Ora, con la Festa dello Sport in programma il prossimo 15 settembre, invitiamo tutti i cittadini a vivere un altro grande appuntamento dedicato allo sport e al benessere. Sarà un’occasione unica per provare gratuitamente diverse attività e scoprire il grande valore delle nostre associazioni. Lo sport è un elemento centrale per la crescita individuale e collettiva, ed eventi come questi rafforzano il senso di comunità, inclusione e partecipazione attiva."

GLI ATLETI PREMIATI ALLA SERATA DELLO SPORT

Le ginnaste della A.S.D. Ritmica Carmagnola sono state premiate per le numerose medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ottenute in diverse competizioni, con particolare rilievo alla medaglia d’argento vinta al "Gym for Life" in Norvegia, rappresentando l'Italia al Festival Europeo Eurogym 2024 a cui hanno partecipato 17 diverse Nazioni.

Le ginnaste della A.S.D. EURITMICA sono state premiate per le loro prestazioni eccellenti, con numerose medaglie d'oro, argento e bronzo conquistate in competizioni nazionali e regionali, sia individuali che di squadra. Tra le ginnaste premiate, spiccano Emma Racca, campionessa nazionale nella specialità nastro (cat. A4); Maddalena Spina, campionessa nazionale assoluta (cat. S2) e campionessa nazionale nella specialità clavette (Silver LC2) e Chiara Cea, he oltre al titolo regionale, è diventata campionessa nazionale Assoluta in Silver LB1 e campionessa nazionale nella specialità cerchio

Per la Danza Sportiva, gli atleti dell'A.S.D. MamboJambo Dance sono stati premiati per le loro performance: Giulia Falcone ha conquistato il 2º posto nel campionato regionale Latin style show, classe B, mentre Elisa Perrone si è distinta nel campionato italiano, arrivando al 2º posto nel Latin style show.e al 3º posto nell’assoluto e nel Latin style tecnica.

Per il Gioco delle Bocce, la A.S.D. Circolo La Concordia Salsasio è stata premiata per il secondo posto nel campionato interregionale femminile di società, e la squadra maschile per il secondo posto al campionato di società di terza categoria. La A.S.D. Polisport Club Carmagnola è stata premiata per la medaglia di bronzo in regione al CUP maschile di seconda categoria, per il terzo posto nella regional Cup femminile e per il secondo posto al campionato provinciale a coppie categoria C. Per la vittoria al 15° Torneo Bocciofilo del Comune di Carmagnola è stata premiata la “Quadretta del Centro Storico”.

Per il Nuoto, Gaia Beltrando, nuotatrice che gareggia per l’Associazione CSRoero, ha ricevuto un premio per la medaglia d’oro nella staffetta 4x100 stile libero categoria cadette ai Campionati Regionali.

Nell'Atletica Leggera, atleti dell'A.S.D. Atletica Carmagnola hanno ottenuto ottimi risultati: Beatrice Carpinello ha conquistato il 2º posto nei 60 ostacoli ai Campionati Regionali Indoor, Marta Baldovino ha vinto il Campionato Provinciale di salto in lungo, e Giorgio Isopi si è laureato campione regionale nei 400 ostacoli.

Nel Kick Boxing, gli atleti dell'A.S.D. Gymnasium Kick Boxing sono stati premiati per le medaglie ottenute ai Campionati Italiani, alla Coppa Italia e per i numerosissimi Primi, Secondi e Terzi posti ai Campionati Regionali nelle specialità del Kick Light e del Light Contact.

Tra i premiati, Silvio Andrei Cirdei si è distinto con l'oro ai Campionati Italiani di Light Contact, con l'argento nel Kick Light e per aver ottenuto la convocazione in Nazionale per i Mondiali di Budapest, Marco De Franco che ai Campionati Italiani ha vinto il titolo nel Light Contact, ed è stato convocato in Nazionale per partecipare ai Campionati Europei di Atene, Loubna Belasla per il 2° posto ai campionati italiani di light contact e Priscilla Christine Nica che oltre alle medaglie nei Campionati regionali di kick light e di light contact ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani di light contact.

Nel Karate, atleti dell'A.S.D. Olimpia Karate & Arti Marziali hanno ricevuto riconoscimenti per i seguenti risultati: Alessio Delle Femmine per la conquista del secondo posto ai Campionati Regionali nella specialità Kumite categoria juniores e Samuele Sulas per la conquista del terzo posto ai Campionati Regionali nella specialità del Kata categoria esordienti.

Per la Danza Sportiva, gli atleti della Società Sportiva W LA DANZA SSD sono stati riconosciuti per i successi nei Campionati Italiani, Interregionali e Regionali nelle specialità delle danze a coppie latino-americane e della street dance. Matteo e Ginevra Rattalino, oltre a vincere il titolo regionale e interregionale, hanno conquistato il bronzo ai Campionati Italiani classe B1. Nella street dance, Sofia Miandrussich, oltre ad essere vicecampione regionale, è campionessa italiana duo hip hop over 17 classe C, Divine Mulamba è diventata vicecampionessa italiana hip hop freestyle over 17 classe C e campionessa italiana duo hip hop over 17 classe C, Lorenzo De Rosa, oltre ad essere vice campione italiano hip hop si è laureato campione italiano Popping nella classe AS, il gruppo Big Show sono vicecampioni italiani hip hop crew under 11 classe C, il gruppo Smiles campioni regionali formazione hip hop under 15 classe C e il gruppo Adfectus ha ottenuto il bronzo ai campionati italiani con la formazione hip hop over 17 classe unica.

Nell’Arrampicata Sportiva, gli atleti della Rotpunkt A.S.D. sono stati premiati per le eccellenti prestazioni ai campionati regionali. Filippo Allocco ha conquistato l'oro nella categoria under 14 nel Campionato Macro Regionale di arrampicata, qualificandosi per i campionati italiani, seguito da Mattia Dongiovanni, che ha ottenuto il terzo posto e la qualificazione agli stessi campionati.

Nel Viet Vo Dao, gli atleti del Viet Vo Dao Club Tay Son Hoa si sono distinti per le medaglie d’oro, argento e bronzo nei Campionati Regionali in diverse specialità, tra cui il combattimento, il fighting ball e le forme con e senza armi. Un riconoscimento speciale è andato ai maestri Luca Della Grazia e Loredana Verrilli per il conseguimento del grado di Secondo Dang.

Per il Calcio a Cinque, Fabio Longo, atleta carmagnolese dell’ELLEDI’ FC, è stato premiato per aver vinto il titolo italiano Under 17 al Torneo delle Regioni 2024 con la rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta.

Per il Golf è stato premiato Christian Calosso, atleta tesserato per il Golf Club La Margherita che ha ottenuto podi in diversi tornei federali e si è classificato terzo alle gare interregionali.