Comune di Chivasso, Ascom e DUC verso la Festa dei Nocciolini 2024

Con lo “Sbarazzo” del 14 e 15 settembre prossimi, si apre una settimana intensa per il commercio chivassese fino al culmine della Festa dei Nocciolini, fissato per domenica 22. I dettagli della kermesse di Ascom, patrocinata dall’Assessorato al Commercio del Comune di Chivasso, saranno ufficializzati nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 17 settembre a Torino.

Intanto c’è attesa per le offerte di fine stagione del prossimo weekend che quest’anno registrano un netto incremento di esercenti che aderiscono rendendo via Torino una grande vetrina a cielo aperto.

Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 gli appuntamenti porteranno in città realtà del Canavese come Moncrivello, San Sebastiano da Po e Agliè che promuoveranno le proprie bellezze e poi, per tutta la settimana, si susseguiranno eventi gastronomici, culturali e musicali.

Questa edizione, ufficializzerà inoltre il riconoscimento del “valore storico di tradizione” ottenuto dal “Gran Mercato del Mercoledì” a Chivasso. Il prossimo 18 settembre, alle ore 11,30, nei pressi del Foro Boario, per l’occasione si terrà un vermouth d’onore e verrà scoperta una targa che attesta il valore del titolo conquistato. La candidatura, aperta ai mercati con oltre 70 anni di storia, è nata dalla proposta dell'Assessorato al Commercio del Comune di Chivasso ed è stata condivisa con la Commissione dei mercati, Ascom, Confesercenti, Fiva e Goia ed ha contestualmente comportato l’iscrizione del tradizionale appuntamento chivassese nell’elenco regionale della Direzione Commercio. L’istanza avanzata dal Settore Governo del Territorio del Comune di Chivasso è supportata da numerosi documenti che attestano la valenza storica, economica e cartografica di un mercato che vanta più di 7 secoli di svolgimento e oggi conta oltre 300 banchi. «Secondo mercato per grandezza della provincia di Torino, dopo quello di Porta Palazzo, e quinto in Piemonte – ha spiegato con orgoglio il sindaco Claudio Castello -, il nostro mercato costituisce un elemento forte di integrazione dell’offerta commerciale già espressa dai negozi del centro storico del DUC, nonché un'importante attrattiva per il territorio urbano e dell'hinterland. Il tessuto commerciale chivassese è protagonista della Festa dei Nocciolini che, anche quest’anno, saprà attirare in città numerose persone legate per fidelizzazione ai nostri commercianti e per golosità ai nostri dolci tipici».

«La Festa dei Nocciolini – ha sottolineato l’assessora al Commercio del Comune di Chivasso Chiara Casalino - giunta alla ventottesima edizione, è particolarmente sentita in città: il piccolo dolce tipico ha assunto negli anni il ruolo di ambasciatore della storica vocazione commerciale della città. Il Nocciolino, nella versione “d’Oro” e “d’Tola”, è diventato anche un riconoscimento prestigioso ed atteso che premia due benemeriti chivassesi!Come assessorato al Commercio e Turismo, con tutta l’amministrazione comunale, sosteniamo convintamente il grande impegno organizzativo di Ascom che ogni anno arricchisce il programma della manifestazione, quest’anno impreziosita anche dalla cerimonia dedicata riconoscimento del valore storico di tradizione ottenuto dal nostro “Gran Mercato del Mercoledì”».

«La settimana dedicata ai Nocciolini rappresenta non solo un omaggio a un prodotto simbolo della nostra tradizione dolciaria, ormai nota e apprezzata ben oltre i confini locali – ha sottolineato Maria Luisa Coppa, chivassese, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia -, ma un’occasione per celebrare Chivasso, la sua tradizione, la sua storia e i suoi talenti. Piccolo nella forma ma grande nel significato, il nocciolino è un dolce che aggrega e si gusta in compagnia, creando piacevoli momenti di condivisione, un valore importante per tutti i chivassesi. Con questa settimana di iniziative, puntiamo a consolidare il ruolo di Chivasso come capoluogo del nostro territorio, un luogo che coniuga storia, eccellenze enogastronomiche e spirito d’accoglienza».

«I numeri dello Sbarazzo – ha evidenziato il presidente di Ascom Chivasso Carlo Nicosia - , che passa a 48 insegne aderenti, dicono della grande determinazione dei nostri imprenditori ad affrontare con forza e con ottimismo le tante sfide che incontrano quotidianamente, e promettono grandi opportunità per i clienti, grazie anche alle favorevoli previsioni meteo. Anche nell’ organizzare la Nocciolini Week e la Festa dei Nocciolini, abbiamo riscontrato un’ottima partecipazione dei nostri associati, sia negozi che pubblici esercizi: un bel segnale che ci rende orgogliosi e grati; gratitudine che voglio esprimere anche all’ Amministrazione Comunale che - col Sindaco Castello e l’Assessore Casalino - ha scelto di confermare il Patrocinio e di offrire un maggior contributo economico alla Festa dedicata da Ascom al “dolce più piccolo del mondo”, Ambasciatore della Città».