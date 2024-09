TOHorror Film Fest 2024: l'ospite d'onore Robert Morgan e tutte le prime anticipazioni

circolazione nella scena horror e fantasy: Robert Morgan. L’artista britannico, autore di cortometraggi cult come The Cat with Hands, Bobby Yeah, Belial’s Dream e il segmento “D” nell’antologia The ABCs of Death 2, terrà una masterclass sulla tecnica stop motion (Cinema Massimo sabato 26 ottobre alle 17:45, ingresso gratuito fino a esaurimento posti) e presenterà in sala il suo primo lungometraggio Stopmotion, un horror allucinato ibrido fra live action e animazione, uscito all’estero nel 2023 e inedito in Italia (biglietteria online a partire dal 1° ottobre, 6 euro il costo del biglietto).