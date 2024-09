Shiva live a Torino: il trapper dopo le vicende giudiziarie, annuncia le nuove date del tour

Shiva annuncia le date del suo tour Angels and Demons Arena Tour che prevede una tappa torinese.

Dopo le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, il trapper milanese è pronto a tornare a esibirsi live con un disco da 18 tracce che parlano dell'esperienza in carcere ma anche del rapporto con il figlio, Draco.

L'artista salirà sul palco dell'Inalpi Arena il 16 marzo 2025.

Il produttore Vivo Concerti ha voluto comunque rassicurare preventivamente gli acquirenti che la "partecipazione dell’artista e la realizzazione degli eventi sono attualmente subordinati all’autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria".

L'auspicio da parte di Vivo Concerti è ovviamente che l'autorizzazione venga concessa, ma se così non fosse "intende garantire che tutti gli acquirenti dei biglietti di concerti che non si possano, per tale motivo, tenere, potranno richiedere il rimborso integrale degli stessi."