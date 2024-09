Metropolitana Torino, Foglietta: "InfraTo elabori piano per sostituire 50 scale mobili esterne"

"Ho chiesto ad InfraTo di predisporre un piano economico finanziario per installare 50 scale mobili nuove esterne, perché sostituire i pezzi non sta portando i benefici. Va prevista inoltre la copertura perché non ci possiamo permettere gli stessi errori del passato". Ad annunciarlo l'assessore ai Trasporti Chiara Foglietta, durante la commissione dedicata ai disservizi dello scorso 2 settembre, in occasione della riapertura della metropolitana di Torino dopo 30 giorni di stop.

Lancione (Gtt): "Mi scuso per i disagi"



A distanza di dieci giorni oggi l'amministratore delegato del gruppo Serena Lancione è intervenuta in commissione Trasporti, chiarendo: "Esprimo alla cittadinanza le mie scuse per i disagi del 2 settembre: è sicuramente un momento in cui devo rendere conto alla Città di Torino di quello che sta succedendo, con l'impegno e la promessa di fare tutto quello che sarà nelle nostre possibilità per migliorare la situazione".

"Rapporto di fiducia intatto"

Dalla minoranza, in particolare Forza Italia e M5S, erano arrivate a Lo Russo richieste di dimissioni per Lancione. La stessa consigliera pentastellata Valentina Sganga oggi in commissione ha sollecitato un chiarimento. "Il mio rapporto di fiducia - ha replicato l'amministratore delegato - con il sindaco è intatto: continuiamo a lavorare insieme e non ho mai pensato di dimettermi".

Lancione in commissione ha poi fatto un quadro della situazione. Attualmente tra le stazioni di Fermi e Bengasi si contano 142 scale mobili, di cui otto ferme con lavori in corso. Le situazioni più gravi si registrano a Fermi, Pozzo Strada e Vinzaglio, dove sono necessari interventi importanti. L'età media degli impianti è di 17 anni.

A luglio 2024 era funzionante il 93% delle 92 scale mobili interne. Percentuale che scendeva ad 86% per quelle esterne. E proprio su queste ultime l'assessore Foglietta ha sollecitato InfraTo e Gtt. All'azienda di corso Turati ha chiesto un prospetto di quelle che si rompono più frequentemente, mentre all'amministratore delegato di InfraTo Bernardino Chiaia di elaborare un piano economico per la sostituzione degli apparati.

250mila euro a scala mobile