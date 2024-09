A Bussoleno incontro in memoria di Silvano Giai

“In memoria di Silvano Giai – annuncia Ezio Locatelli, già segretario provinciale di Rifondazione Comunista Torino, neosegretario di Bussoleno subentrato a Silvano Giai dopo la sua recente scomparsa – domenica 22 settembre terremo a Bussoleno, in Valsusa, un importante incontro dove discuteremo delle alternative di pace e di giustizia sociale allo stato attuale di guerra, di violenza e di sfruttamento connesso a una crisi sociale senza precedenti. L’analisi delle cause che muovono alla guerra e alla distruzione ambientale e sociale – continua Locatelli – non inibisce la speranza e il progetto di poterle fermare guardando le cose da un’altra prospettiva, lottando e mettendo insieme tutte le forze che rifiutano il senso comune neoliberista.”

Il programma della giornata

Domenica 22 settembre 2024 - ore 10-13

Bussoleno (TO) - Sala dell'associazione la Credenza - Via Walter Fontan

Incontro pubblico

"Contro lo Stato di guerra e sfruttamento - Quale lotta per la pace e la giustizia sociale"

Introduce

Ezio Locatelli, segr. Circolo Prc-Se Bussoleno

Intervengono

Elena Basile, ex ambasciatrice, scrittrice, collaboratrice de Il Fatto Quotidiano

Nicoletta Dosio, attivista NO TAV, compagna di Silvano

Paolo Ferrero, direttore della rivista Su la Testa, dir. naz. Prc-Se

Simona Suriano, associazione ManifestA

Contributi di

Fausto Cristofari, segr. Fed. Prc-Se Torino

Alberto Deambrogio, segr. regionale Prc-Se Piemonte

Al termine dell'incontro si terrà il PRANZO SOCIALE - prenotazioni entro venerdì 20/9 al 3381170772

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta sulla pagina Facebook Prc Bussoleno