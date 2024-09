Salone Auto Torino 2024: presente anche la Polizia di Stato

In mostra alcuni veicoli storici, come l'Alfa Romeo Tonale

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024, il Salone dell’Auto torna a Torino, in una veste rinnovata in cui il pubblico, dalle 9.00 alle 23.00, sarà accompagnato nella storia dell’industria automobilistica con l’esposizione di modelli storici e moderni, tra le vie e le piazze del centro città.

La Polizia di Stato parteciperà alla manifestazione con un proprio stand in Piazza Solferino, per mostrare ai visitatori della kermesse mezzi e tecnologie in uso. Tra questi l’Alfa Romeo Tonale e alcuni veicoli storici quali:

ü la Fiat “Campagnola”, anno di costruzione 1967, fuoristrada utilizzato nei servizi di ordine pubblico e dalla Polizia Stradale per il pattugliamento delle zone di montagna o colpite da calamità naturali;

ü la Moto Guzzi “Falcone”, anno di costruzione 1963, ultima evoluzione del monocilindrico ideato negli anni venti e utilizzato sino alla fine degli anni sessanta;

ü l’Alfa Romeo “Alfetta”, anno di costruzione 1977, utilizzata nei servizi di polizia stradale. Protagonista degli anni di piombo insieme all’Alfa Romeo “Giulia”.

In tema di sostenibilità, tra i veicoli in esposizione, ci sarà anche l’autovettura Tesla Model X elettrica, già in uso, in via sperimentale, alla Polizia Stradale, con tutte le dotazioni e gli allestimenti previsti per i servizi autostradali, e assegnata alla Sezione Polstrada di Venezia.

Nel corso dell’evento personale della Polizia Stradale fornirà presso lo spazio espositivo consigli in materia di educazione stradale, illustrando i contenuti della campagna di sicurezza stradale “Progetto Icaro”.