Asl Città di Torino, parte l'attività di reclutamento per trovare nuovo personale sanitario

Al 30 giugno 2023 risultavano in servizio 4814 unità del personale del comparto, attualmente l’Azienda si posiziona a 4927 con un delta pari a +113 esprimendo un costante e rinnovato impegno nelle attività di reclutamento che, nonostante il ricorso pendente al TAR rispetto al concorso regionale per Infermieri, non sono mai state sospese.

È stato istituto un Tavolo Tecnico aziendale per le carenze di personale, condiviso con le Organizzazioni Sindacali e convocato per il 20 settembre 2024, al fine di comprendere il fenomeno, derivante anche dalla scarsità di professionisti reclutabili, e definire azioni strategiche di intervento. A tale proposito è in corso di adozione un ulteriore provvedimento di utilizzo della graduatoria del concorso regionale per Infermieri per il reclutamento di ulteriori professionisti infermieri in misura tale da completare l’obiettivo e far fronte al fenomeno del turnover.