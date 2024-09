Torna SaluTO con una nuova edizione contro le fakenews sulle tecnologie per la salute Mercato Centrale Torino

I device che gli sportivi utilizzano per migliorare le performance sono utili e anche per monitorare il nostro stato di salute

Falso. Anche se la tecnologia permette a chiunque oggi di conoscere alcuni dati sul proprio stato di salute, le app e i dispositivi casalinghi non possono sostituire il controllo medico.

Si può dormire benissimo anche con tv e smartphone accesi.

Falso. Non fa bene guardare la tv o usare lo smartphone a letto prima di prendere sonno, perché la luce dei dispositivi eccita la retina posticipando la secrezione della melatonina necessaria per addormentarsi.

Internet può essere utile per raccogliere le prime informazioni su come gestire un problema di salute

Falso. Anche se c’è più consapevolezza del fenomeno delle bufale online, in materia di salute sono ancora tantissime le trappole e le false informazioni che circolano anche sotto forma di consigli utili e innocui.

Sono alcune delle fakenews che circolano su salute e tecnologia, che anche quest’anno l’ormai tradizionale Tre giorni di divulgazione scientifica autunnale cercherà di sfatare: torna per la sua sesta edizione SaluTO Torino. Medicina e Benessere, la manifestazione ideata dalla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, Città di Torino e Politecnico per diffondere una corretta cultura della salute, aggiornata e al passo con i tempi.

Il tema portante di quest’anno “Scienza e tecnologia per vivere meglio” è dedicato in particolare al confronto delle notizie disponibili soprattutto on line sui temi della salute con la rapidissima evoluzione tecnologica che interessa anche tutti gli ambiti di cura.

Per tre giorni, da giovedì 10 a sabato 12 ottobre, al Mercato Centrale di piazza della Repubblica a Torino, si alterneranno gli esperti delle diverse discipline, docenti dell’Università di Torino e del Politecnico che incontreranno il pubblico per fare una corretta informazione sulla salute.

Molte le novità di quest’anno, che racconteremo strada facendo, avvicinandoci alle date dell’evento. Fra queste anche un gioco in attesa di incontrare gli esperti dal vivo, un quiz per testare le proprie competenze sull’alimentazione, che insieme all’attività sportiva è la base per qualsiasi strategia a vantaggio del proprio benessere e della propria salute.

Tutti i dettagli su www.saluto.net