Ztl a Moncalieri, slitta al 1° ottobre l'accensione delle telecamere

Avrebbero dovuto essere le ultime ore senza rischio multe, ma il Comune di Moncalieri, dopo aver inaugurato la Ztl videosorvegliata in centro città, ha deciso di posticipare al 1° ottobre l'accensione delle telecamere.

Le multe scatteranno dal 1° ottobre

L’accertamento automatico delle multe, per chi avesse oltrepassato i varchi, doveva scattare il 16 settembre, dopo oltre un mese e mezzo di prova, ma si è deciso di prendere più tempo per stilare un nuovo documento. “Abbiamo spostato di quindici giorni l’abilitazione dei varchi elettronici al sanzionamento delle infrazioni per poter avere a disposizione un supplemento di informazioni", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna, "ma anche per accogliere alcune legittime istanze che ci sono giunte dai cittadini in questo periodo di sperimentazione".

Si va dunque verso la stesura di un "nuovo dispositivo che vada ad integrare le attuali disposizioni”, come ha sottolineato il primo cittadino di Moncalieri. Le novità allo studio dovrebbero riguardare le categorie esenti e le autorizzazioni concesse rispetto al progetto iniziale, entrato in vigore lo scorso 26 di luglio.

Novità in arrivo per le categorie esentate

Le richieste dei cittadini a proposito della nuova Ztl riguardano soprattutto piazza Vittorio Emanuele, su cui l’amministrazione ha scelto la pedonalizzazione con la conseguente chiusura h24 alle auto, con la possibilità di accedere solo ai mezzi autorizzati.

Oltre che per i veicoli dei residenti, l'autorizzazione a entrare nella Ztl videosorvegliata è consentita solo alle persone diversamente abili dotate di contrassegno e dalle associazioni, consorzi e cooperative socio-assistenziali che svolgano in modo continuativo attività nella zona del centro storico.

A questa si affianca l’autorizzazione temporanea legata a specifiche iniziative ed attività. Inoltre all’interno dell’Area Interna e centrale è sempre possibile per i commercianti effettuare le operazioni di carico e scarico merci nella fascia oraria dalle 8 alle 15. Ma tra qualche giorno sono attese novità e forse nuove categorie cui sarà consentito l'accesso.