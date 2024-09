Nichelino, il passaggio a livello di via Torino resta chiuso: traffico in tilt

I passaggi a livello continuano a creare problemi e disagi a Nichelino. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 settembre, sono rimasti bloccati sia quello di via Torino (nei pressi della stazione) che quello di via Giusti.

Traffico in tilt per quasi un'ora

Una chiusura durata per più di mezz'ora, attorno alle 19, che ha paralizzato il traffico, con molte auto che, rimaste ferme e impossibilitate a proseguire, hanno iniziato a fare inversione per cercare altre vie di uscita, col risultato di provocare code lunghissime in un orario già di suo molto trafficato. rallentando il traffico.

Situazione normalizzata alle 20

La situazione si è normalizzata solo verso le 20, quando entrambi i passaggi a livello sono tornati a funzionare. Le cause della chiusura prolungata sarebbero dovute ad un guasto sulla linea ferroviaria, che ha impedito il funzionamento normale dei passaggi a livello. Ma la circolazione per quasi un'ora è andata in tilt.