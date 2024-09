Eccellenze, Eccedenze: al via il progetto per trasformare il surplus alimentare in risorsa preziosa

Patate : Sembrano tutte uguali, ma in realtà non lo sono. Ogni varietà – dalla gialla alla bianca – è adatta per un consumo specifico a tavola. Solidarietà Alimentare riceve tanti bancali di patate ogni settimana: Le ricette fornite dallo chef Christian Costardi permetteranno alle famiglie assistite di declinarle al meglio in tanti piatti sfiziosi.