L'associazione culturale Nuova Acropoli organizza un Book Speed Dating in piazza Arbarello

Proseguono le attività culturali del progetto “Una Casetta da Leggere”, ideato per promuovere la lettura e avvicinare la comunità ai libri. Domenica 29 settembre alle ore 17.30, in Piazza Arbarello, Torino sarà nuovamente teatro di un evento unico nel suo genere: il Book Speed Dating.

Organizzato dall'associazione culturale Nuova Acropoli e patrocinato dalla Circoscrizione 1 Centro Crocetta, l'incontro offre ai partecipanti l'opportunità di dialogare e condividere riflessioni sui propri libri preferiti. In un’atmosfera di gioco e scambio culturale, sotto forma di un coinvolgente gioco di carte, i lettori si confronteranno in coppie, discutendo il valore della lettura e il modo in cui essa contribuisce alla nostra formazione interiore.