Salvi i ricci del Meisino: stop alle rimozione dei rovi nell'area delle cucciolate

Salvi i ricci del Meisino. Dopo le proteste degli scorsi giorni del Comitato in difesa del parco che sabato - insieme ad ambientalisti, esponenti dei Fridays for Future e No Tav - ha dato il via ad un corteo, il Comune ha deciso di sospendere temporaneamente il cantiere.

"Sospese le operazioni di pulizia"

In particolare, come spiega l'assessore al Verde Francesco Tresso, Palazzo Civico ha dato lo stop momentaneo alle "operazioni di pulizia e rimozione dei rovi nell'area oggetto di segnalazione, situata in prossimità della zona umida del Parco". A sollecitare l'interruzione dei lavori, dopo diversi sopralluoghi, era stato anche il dottor Massimo Vacchetta del Centro Recupero Ricci “La Ninna” di Novello. A rischio in particolare le cucciolate dei piccoli animali, in pericolo a causa delle ruspe.

"Lavori al Meisino proseguono secondo il cronoprogramma"

"I lavori per la realizzazione del Centro per l'educazione sportiva e ambientale all'interno del parco del Meisino - precisa Tresso - procedono secondo il cronoprogramma stabilito" . Dopo la segnalazione, gli uffici hanno deciso di sospendere gli interventi in un'area specifica "per consentire agli enti preposti di effettuare le necessarie verifiche sulla presenza di una colonia di ricci e predisporre eventuali azioni per salvaguardarla" .

"Precisiamo inoltre che le attività nell'area in questione al momento si sono limitate alla sola predisposizione della recinzione perimetrale del cantiere, e i mezzi hanno utilizzato esclusivamente la viabilità esistente. Le aree sensibili non sono state in alcun modo coinvolte nelle operazioni", ha concluso l'assessore al Verde.