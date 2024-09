Enrico Foietta lascia la Circoscrizione 8: “Per motivi di carico maggior lavorativo”

Il coordinatore alla cultura della Circoscrizione 8, Enrico Foietta, rassegna le dimissioni durante il Consiglio.

La motivazione è legata a nuovi impegni lavorativi.

“Nel mese di giugno ho partecipato a un concorso presso l’Università di Torino e sono finalmente diventato Ricercatore (RtdA) di Archeologia dell’Università di Torino - scrive in un post su Facebook -. Il carico di lavoro in seguito a tale incarico sarà tuttavia decisamente superiore a quello che avevo da assegnista di ricerca, soprattutto per le numerose ore di didattica da erogare, oltre a tanti impegni fuori dall’Italia per conferenze e scavi e progetti in Iraq e Medio Oriente.

Proprio per questo motivo, con grande senso di responsabilità, coraggio, e rispetto per l’istituzione circoscrizionale, caratteristiche che non credo mi siano mancate in questi anni, ho deciso di rassegnare le dimissioni da Coordinatore e da Consigliere, che verranno depositate domani mattina dopo questo consiglio”.

“Non è una scelta che faccio a cuor leggero; ho imparato infatti a fare con il tempo il coordinatore e il consigliere durante questi tre anni con tanta fatica e passione. Ho cercato di svolgere il mio ruolo al meglio, non so se riuscendoci sempre, ma sicuramente provandoci con tutte le forze e capacità”.

Tante le soddisfazioni come un Tavolo di coordinamento dei Musei, ma anche qualche rammarico come non vedere a regime il doppio Ecomuseo. “Questo per me è uno dei pochi crucci che realmente porto dentro. Lascio a voi consiglieri e membri di giunta a controllare su ciò che accadrà su C.so Moncalieri 80”.

Qualche mese fa, per poter conciliare vita famigliare e impegni lavorativi aveva già lasciato il consiglio, la coordinatrice al verde, Francesca Gruppi, sostituita Giovanna Garrone.