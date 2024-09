Grugliasco, arrivano i nuovi autobus a metano della linea 76

Da oggi, lunedì 16 settembre, la linea 76 di GTT che arriva a Grugliasco è servita dai nuovi autobus Mercedes a metano, dotati di tecnologie all'avanguardia per garantire un servizio ancora più sicuro e confortevole per i cittadini.

🔹 Impianto di climatizzazione con filtri HEPA per un ambiente salubre.

🔹 Sistema contapasseggeri per una gestione ottimale del flusso.

«Siamo molto soddisfatti di questo importante passo avanti - dichiarano l'Assessore alla mobilità sostenibile Raffaele Bianco e il sindaco Emanuele Gaito. Un sentito ringraziamento a Gtt per l'impegno, con la promessa di monitorare costantemente il servizio per mantenerne sempre alto il livello. Un nuovo traguardo verso una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile per tutti".