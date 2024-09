A Chieri arriva "Le Radici del Ben-Essere": una giornata dedicata al benessere psicofisico

L'associazione di promozione sociale ASSET APS è lieta di annunciare l'evento "Le Radici del Ben-Essere", che si terrà domenica 22 settembre 2024 presso il Parco Robinson di Chieri.

L'iniziativa, che avrà luogo dalle ore 9:30 alle 18:30, rappresenta un'opportunità unica per il pubblico di immergersi in una giornata dedicata al benessere psicofisico e alla cura di sé, con una vasta gamma di attività e laboratori pensati per adulti e bambini.

L'evento, che si svolgerà all'insegna della sostenibilità, prevede numerose proposte volte a favorire il benessere globale dei partecipanti. Tra le attività in programma, si segnalano: Aromatouch, Bagno Sonoro, Coaching & Mindfulness, Yoga (per adulti e bambini), Floriterapia, Arteterapia, Trattamenti Vibrazionali, Laboratorio di Lettura per Bambini, Yoga della Risata, Incontri e Trattamenti Ayurvedici, Oli Essenziali, nonché trattamenti e corso propedeutico allo Shiatsu.

"Le radici del Ben-Essere" è un evento completamente gratuito e aperto a chiunque desideri partecipare. L'iniziativa nasce con l'intento di offrire un'opportunità unica per il pubblico di avvicinarsi e approfondire le numerose proposte dedicate al benessere psicofisico. Durante la giornata, i partecipanti avranno l'occasione di conoscere, sperimentare e trarre beneficio da una vasta gamma di attività e pratiche pensate per migliorare la qualità della vita. L'evento rappresenta, infatti, un momento prezioso per chi desidera esplorare nuove tecniche e pratiche olistiche, orientate non solo al benessere fisico, ma anche allo sviluppo personale e spirituale. Attraverso queste esperienze, si mira a promuovere una maggiore consapevolezza di sé, incoraggiando uno stile di vita più equilibrato, sano e armonioso.