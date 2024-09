A Torino un nuovo McDrive al posto dell'ex carrozzeria abbandonata

Grandi novità in vista per Torino Sud. L'ex carrozzeria di via Pio VII infatti, per la precisione al civico 151, diventa McDrive. Quei negozi targati McDonald che servono la clientela che rimane in auto e fa il giro della struttura per ritirare l'ordinazione fatta all'altro capo dell'edificio.

Via libera della Sala Rossa

Dopo il sopralluogo della Circoscrizione 2 promosso dal coordinatore alla Pianificazione Urbanistica Alessandro Nucera, che ha coinvolto anche i colleghi della 8, ieri è arrivato il via libera della Sala Rossa.

Arriva un McDrive

Il Consiglio Comunale ha approvato infatti la demolizione del capannone abbandonato, costruito nel dopoguerra in quest'angolo di Mirafiori sud: al suo posto arriverà un’hamburgheria. Un McDrive per la precisione.

Il progetto

La Città ha concesso, con un permesso di costruzione in deroga al Piano regolatore, di trasformare i 1.360 mq inutilizzati dell'attività artigianale dismessa in un edificio ampio di circa 500 mq. In via Pio VII n.151 verranno realizzati circa anche nuovi parcheggi a raso, con pavimentazioni capace di drenare la pioggia: prevista poi la posa di una banchina centrale lungo la via.

Nelle casse del Comune "entreranno" circa 126mila euro, di un 83 mila in oneri di urbanizzazione.