Domani al Campus Einaudi inaugura la colonnina di riparazione per biciclette

Domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 18 Fiab Torino Bike Pride inaugura la colonnina di riparazione per biciclette installata nell’ambito del progetto "Share the Tools”, realizzato grazie a un cofinanziamento della Circoscrizione 7 della Città di Torino e con il supporto del Green Office dell’Università degli Studi di Torino.

L’appuntamento è in Viale Ottavio Mario Mai, accanto al Campus Luigi Einaudi, dove è stata installata la colonnina, lungo l'asse ciclabile lungo Dora Siena, nei pressi del Campus Luigi Einaudi, in un'area aperta ai cittadini h24 a disposizione di tutti coloro che necessitano effettuare in autonomia qualche regolazione della propria bicicletta, sostituire e gonfiare camere d’aria bucate e altre manutenzioni ordinarie.

All’inaugurazione interverranno:

Milo Cuniberto, presidente di Fiab Torino Bike Pride

Chiara Foglietta, Assessora alla Mobilità della Città di Torino

Luca Deri, Presidente della Circoscrizione 7

Giuseppe Piras, Coordinatore della II commissione

Prof. Egidio Dansero, Vice Rettore alla Sostenibilità di Università di Torino

Seguirà un rinfresco e alle 19.30 si partirà per una pedalata lungo le piste ciclabili della Circoscrizione 7.

Si ringrazia per l’iniziativa la collaborazione di Clorofilla.

Share the Tools è l'iniziativa progettuale avviata da FIAB Torino Bike Pride con il sostegno della Circoscrizione 7 per promuovere l'uso della bicicletta.

La torretta rappresenta una piccola cassetta degli attrezzi in cui chiunque ne abbia necessità possa svolgere piccole attività manutentive o riparazioni della propria bicicletta.

“La torretta è un bene comune: invitiamo la cittadinanza a lasciarla nelle condizioni in cui è stata trovata – esordisce Milo Cuniberto, presidente di Fiab Torino Bike Pride –, è un punto di supporto in caso di emergenze per le tante persone e studenti universitari che scelgono la bici per muoversi a Torino. Ci piacerebbe replicare questo modello e installare altre torrette anche nelle altre circoscrizioni della Città, così che funga da incentivo per la mobilità ciclistica di cui, in città, se ne sente un gran bisogno”.