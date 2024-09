"Puliamo il Mondo", torna l'evento dedicato alla cura e alla pulizia dell'ambiente

Legambiente Metropolitano APS invita la cittadinanza a partecipare all'evento "Puliamo il Mondo", una giornata dedicata alla cura e alla pulizia dell'ambiente che si terrà sabato 21 settembre 2024 presso il Giardino Ginzburg, in Corso Moncalieri a Torino.

L'iniziativa, che si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 16:00, prevede il plogging, un'attività che combina l'esercizio fisico della camminata con la raccolta dei rifiuti. In particolare, durante questa attività ci si concentrerà sulla raccolta dei mozziconi di sigaretta nei Giardini Ginzburg e nelle aree limitrofe. Inoltre, sarà possibile partecipare alla rimozione dei rifiuti dalle sponde del fiume Po, salendo a bordo di gommoni accompagnati da istruttori certificati. Questa esperienza offrirà l'opportunità di contribuire alla pulizia del fiume in sicurezza e di provare il piacere di navigare in un contesto unico.