Un anno fa l'incidente delle Frecce Tricolori: A San Francesco al Campo una fiaccolata per la piccola Laura

A distanza di un anno dal tragico incidente aereo che costò la vita a Laura Origliasso di soli 5 anni, il consiglio comunale di San Francesco al Campo al completo, maggioranza e minoranza, ha organizzato per il venerdì 20 settembre una fiaccolata per le vie del paese intitolata “Una Luce per Laura” per ricordare la piccola e manifestare vicinanza alla famiglia.

Il ritrovo è fissato per le 20 presso la scuola dell'infanzia Capoluogo (Via S. Giovanni Bosco, 2) con un breve momento di preghiera attorno all'ulivo dedicato a Laura. Da lì alle 20.30 partirà il corteo con le fiaccole attraversando le principali vie del centro del paese. Alle 20.45, sempre dalla scula dell’infanzia, prenderà il via una staffetta che vedrà amici, conoscenti e parenti di Laura passarsi la fiaccola fino all’accensione da parte dei genitori di un braciere dal valore fortemente simbolico: quello di una luce che continua a brillare ma al contempo della luce che ancora c’è bisogno che faccia chiarezza sulle cause di un episodio così doloroso e di cui a distanza di un anno ancora non si comprendono le responsabilità.

Nel corso della serata vi sarà spazio per i saluti istituzionali, animazione e giochi per i bambini a cura dell’Associazione Odissea di Ciriè e un rinfresco offerto da CRAI EXTRA. Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute all'Associazione Matteo è con nοi che collabora con la famiglia Origliasso per la realizzazione di progetti a favore del reparto T.I.N.C. dell'Ospedale Sant'Anna di Torino. L’invito alla partecipazione a questo evento è aperto a tutti.