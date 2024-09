A Chieri tutto pronto per la grande festa dello sport

La giornata dell’evento dedicato allo Sport “Una Città di Sport” avrà luogo a Chieri domenica 22 settembre dalle ore 10 alle 18 e coinvolge 44 associazioni sportive che presenteranno le loro attività e coinvolgeranno i cittadini nelle attività sportive, al fine di promuovere iniziative che favoriscano il buon vivere e il benessere psico-fisico.

L’Amministrazione offre a tutti l’opportunità di conoscere tutte le associazioni sportive di Chieri che hanno risposto positivamente e con grande partecipazione alla proposta.

La manifestazione giunta alla 3^ edizione, quest’anno sarà organizzata dall’ass. Jigorokano in collaborazione con il Servizio Sport e con il sostegno economico del Comune e si terrà dalle ore 10 alle 18 in piazza Europa e darà a tutti, ai giovani e famiglie ma non solo, la possibilità di avvicinare e conoscere meglio una disciplina e di provare gratuitamente un percorso sportivo.

Lo spazio pubblico ospiterà basket, mini basket, tennis, minitennis, pallavolo, calcio, mountain bike, danza, karate, trial , atletica leggera, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, rugby, boxe, sci, nuoto, sub, arti marziali, scacchi, scherma, fitness, tiro con l’arco, arrampicata sportiva e yoga. Qui allenatori, responsabili e volontari delle diverse associazioni e società allestiranno stand informativi e aree dedicate alla prova delle discipline. Si potranno richiedere direttamente dettagli e approfondimenti.

Sarà inoltre presente un’area dedicata ai gruppi di cammino (Equilibrea, Assam e Nordic Walking Andrate) che promuoveranno la loro attività di passeggiate salutari e culturali.

La giornata di festa, è stata pensata per tutti: per chi lo sport lo promuove, per chi vuole conoscere la ricca offerta del territorio e soprattutto per stimolare ed accrescere la partecipazione sportiva.

In contrapposizione ad una realtà sempre più virtuale lo sport assume e deve essere promosso quale valore indispensabile e presente nella vita quotidiana di tutti, per accrescere la socializzazione e per una sana competizione e impegno nel migliorare lo stile di vita.

Saranno presenti:

- l’Asl To5 che dispenserà momenti di buone pratiche relative al mangiar sano, al benessere e ad acquisire conoscenze utili al vivere sano.

- la Croce Rossa Locale che coinvolgerà i cittadini in attività formative di rianimazione.

La Città di Chieri ha aderito alla giornata Sportcity Day, quarta edizione dell’evento promosso da Fondazione Sportcity che dal 2020 opera sul territorio nazionale promuovendo uno stile di vita attivo grazie alla collaborazione di Enti, Istituzioni locali, nazionali ed europee, come ad esempio la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Associazioni sportive e nuovi stakeholders.

Quest’anno l’evento ha ottenuto l’adesione record di circa 160 città che, insieme, lanceranno ‘La Repubblica del Movimento’, un’idea che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500.000 persone in tutta Italia pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie Hub della Salute. Saranno oltre 90 le attività proposte in tutte le regioni, con più di 700 realtà associative coinvolte e oltre 1500 operatori del movimento qualificati che faranno vivere ai cittadini di ogni età e condizione fisica una giornata all’insegna del benessere.

Inoltre importante è la partnership con la ‘Settimana europea della mobilità’. La giornata del 22 sarà quella conclusiva dell’evento europeo.

Una giornata, quella del 22 settembre, che sarà raccontata nello Sportcity Talk, una diretta video di 8 ore trasmessa sui canali social di Fondazione Sportcity e su decine di canali di associazioni partner dell’evento. Una talk show con ospiti in studio, collegamenti dalle città e video messaggi di personaggi del mondo dello sport e delle istituzioni.

A tutte le associazioni L’Amministrazione dedica e offre un momento aperitivo a fine giornata presso il Ristorante Sociale Ex Mattatoio in via Giovanni XXIII° n. 8, con accompagnamento musicale del duo Alessia e Luciano Bianchini e con la partecipazione di Enrico Peiretti dell’emittente televisiva ReteSette.

Dichiarazione del presidente della Fondazione Sportcity Fabio Pagliara: “Il vento non si ferma con le mani, grandi città e piccoli comuni sono pronti per una giornata che trasformerà la penisola in un’enorme palestra diffusa. Il processo di sportivizzazione che abbiamo messo in moto ha convinto tutti, dalle istituzioni al mondo dell’associazionismo e ovviamente ai cittadini, sempre più numerosi nella partecipazione all'evento. La Repubblica del Movimento, dunque, è un’idea lanciata da noi che si sta trasformando in realtà: progressivamente, infatti, sta cambiando l’idea dello sport nel nostro paese. Pervicacemente porteremo avanti il nostro progetto in quanto convinti dai fatti che in molti ci seguiranno. Insieme sconfiggeremo la sedentarietà e la dipendenza dal cattivo utilizzo dei device“.

Chieri città di sport e di sportivi. Per riconoscere il valore di quanti, con costanza e sacrificio, tengono alto il vessillo della città a livello regionale, nazionale e internazionale, l’Amministrazione ha indetto la manifestazione Una Città di Sport anche per l’anno 2024.

Una Città di Sport è un appuntamento da dedicare ai chieresi che portano in alto il nome della città con i loro risultati di prestigio, e a tutte le persone che, attraverso la pratica, l’insegnamento o il coordinamento di una disciplina sportiva, contribuiscono a diffondere nella società civile i sani valori del benessere fisico, della condivisione, della leale competizione e del divertimento, per dare il giusto risalto a tante persone che danno un contributo prezioso alla vita cittadina.

Con questo evento si presenta al pubblico il mondo sportivo chierese e tutte le sue società, con i rispettivi dirigenti, allenatori e atleti. Si tratta di un movimento costituito e animato da migliaia di persone, molte delle quali sono volontari che operano quotidianamente al servizio dello sport, in particolare giovanile, contribuendo alla formazione e alla crescita sana dei giovani.

Il sindaco Alessandro Sicchiero, il Vice Sindaco Roberto Quattrocolo, l’assessore allo Sport Flavio Gagliardi e l’Amministrazione tutta, si sono così impegnati a dare il giusto tributo a quanti hanno fatto dello sport una passione, e ringraziano per la numerosa e sentita partecipazione augurando a tutti un buon proseguimento di attività sportiva.