Artissima, Torino si apre la mondo per la 31esima edizione. Fassi: “Siamo un brand riconosciuto a livello globale”

Artissima invita a sognare a occhi aperti. The era of daydream è infatti il titolo e il tema della 31esima edizione, la terza guidata da Luigi Fassi, che si svolgerà all’Oval del Lingotto dall'1 al 3 novembre.

"Artissima brand di livello internazionale"

“Siamo entrati nel quarto decennio di vita della fiera. Artissima è orami un brand internazionale riconosciuto a livello globale. Questo perché Artissima ha saputo parlare con le gallerie, istituzioni, brand in un’attività di scounting con una missione senso di responsabilità di diffondere il valore sociale dell’arte contemporanea. Quello che accade è un modello Torino. La parola chiave è cura”, commenta il direttore Luigi Fassi.

“Artissima è da tutti citata da tutti come esempio irrinunciabile che la città fa” aggiunge l’assessora Rosanna Purchia.

Il tema

L’era del sogno ad occhi aperti, è il tema scelto per la nuova edizione. “Viene da ricerche contemporanee che gravitano attorno all’università di Oxford e che si incentrano sul pensiero inconscio, un pensiero visivo che ci proietta avanti, nel futuro” spiega Fassi.

Le sezioni e le gallerie

Quattro le sezioni scelte dal comitato delle gallerie della fiera: Main Section, New Entries, Monologue/Dialogues e Art Spaces & Editions.

A queste come sempre si affiancano le tre sezioni curate da board internazionali di curatori Present Future, Back to the Future e Disegni.

54% di espositori stranieri

Aumentano le gallerie che passano dalle 181 dell’anno scorso alle 189 della 31esima edizione provenienti da 34 Paesi e da 4 continenti per un totale di 54% espositori stranieri. Per la prima volta in fiera 37 gallerie nuove, meno rispetto alla scorsa edizione, che raggiunsero quota 39, nessuna da Torino. 66 i progetti monografici in fiera.

Affluenza sempre maggiore di Paesi dal Sud America, da Cuba al Messico, sono Paesi con gallerie che partecipano per la prima alla fiera, ma anche dall’Est Europeo, come dalla Slovenia e dalla Romania.

In città

Per il terzo anno, saranno coinvolte le Gallerie d’Italia con la rassegna di film e video d’artista, The Undergrpund Cinema, mentre per la prima volta sarà coinvolto il Museo di Scienze Naturali che accoglierà l’installazione video, Objects in Mirror Might Be Closer Than They Appear di Julian Charrière e Julius Von Bismark.

Per Luci d’Artista, ci sarà l’opera di Erik Saglia, Euridome, mentre all’Hotel Prinicipi di Piemonte quest’anno ci sarà il progetto Afasia 1 di Arcangelo Sassolino.

Il nuovo Premio

Tra le novità il nuovo Premio Orlane: 10 mila euro che andranno a una Galleria che rappresenta il segno di intelligenza imprenditoriale ed equilibrio degli artisti esposti.

Per info e programma: https://www.artissima.art/hall_of_fame/artissima-2024/