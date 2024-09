Asti, un tuffo nel Medioevo con la ventitreesima edizione di Arti e Mercanti

Sabato 21 e domenica 22 settembre Asti farà un tuffo nel medioevo con la ventitreesima edizione di ARTI e MERCANTI, la rievocazione di un antico mercato medievale organizzata dalla CNA di Asti.

Le botteghe

Il tuffo nel passato inizierà dalla tavola. Presso le taverne allestite lungo la via si potranno gustare zuppe, agnolotti, ciambelle, idromele, torte di mele o di nocciole, farinata, arrosticini, birra artigianale, vino, e molte altre delizie ispirate alle ricette in uso prima della scoperta dell’America.

Banditi il pomodoro, le patate, il mais, il cioccolato e tutti i prodotti portati in Europa da Cristoforo Colombo!

Non mancherà poi l’oggettistica di fattura artigianale: monili e accessori, abbigliamento, pelletteria, lavorazioni in legno, in cuoio, in metalli e pietre.

Il tutto in abbigliamento e assetto rigorosamente medievale.

“Selezioniamo con scrupolosità gli espositori – commenta Giuliana Domenichini, curatrice dell’evento – per comporre una proposta ricca e diversificata, a beneficio sia dei visitatori che degli espositori”. “A volte sfugge un aspetto che ci sta molto a cuore – le fa eco Stefania Gagliano, direttrice della CNA di Asti – ovvero che Arti è Mercanti è un’occasione di promozione per il territorio astigiano e per le piccole realtà sociali ed economiche che lo compongono. Nell’edizione 2024 la maggioranza degli espositori è costituita da imprese, ed è un bel segnale!”.

Le novità dell’edizione 2024

Da quest’anno Arti e Mercanti avrà i suoi biscotti, appositamente ideati dal laboratorio artigianale AGRIVAL di Castellero , con farine integrali, cereali antichi e miele. Si potranno gustare presso la Taberna del Vicolo, nei locali della Vineria CNA in via Vassallo, che per l’occasione proporrà una sfiziosa merenda medievale.

Presso gli stand CNA si potrà anche acquistare il Biscotto del Mastodonte ideato dal Distretto Diffuso del Commercio della Valtriversa e realizzato dai produttori che ne fanno parte. Mosto di uva Freisa, miele e nocciole per raccontare il territorio e aiutare il commercio di vicinato.

“CNA è partner del Distretto Diffuso del Commercio della Valtriversa e nel nostro piccolo abbiamo voluto accendere un riflettore su questa importante realtà”, afferma Lia Merlone, presidente della Cna.

Inoltre, l’edizione 2024 si inserisce nella più ampia cornice di “Astigiani mercanti d’Europa: festival del Medioevo astese” promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Asti dal 19 al 22 settembre. Oltre agli appuntamenti in cartellone, durante il festival si potranno effettuare visite alla scoperta dell’Asti medievale in collaborazione con l’Atl Langhe, Monferrato e Roero.

E ancora, quest’anno il borgo di Arti e Mercanti ospiterà il Mercatino dei Libri della Biblioteca Astense Giorgio Faletti. Grazie ai volontari dell’AltrAsti e ai ragazzi del gruppo Acchiappalibri della Biblioteca, sarà possibile regalare, e regalarsi, libri di ogni genere, dalla narrativa alla storia, passando per la letteratura per ragazzi.

Sul fronte delle animazioni e dell’intrattenimento, lungo le vie del borgo si esibiranno i giullari ed acrobati dell’ Associazione Culturale IannàTampé, la danzatrice del ventre Anbar e le ipnotiche cornamuse dei Rurios . Sarà inoltre possibile assistere ai combattimenti dimostrativi dei cavalieri di Asti Buhurt Club ASD , tirare con l’arco grazie con gli arcieri dell’ASTARCO ASD e vivere l’esperienza del battesimo della sella con i cavalli e gli asinelli di Donkey Ranch . Imperdibile anche quest’anno il teatrino dei burattini di Vincenzo Tartaglino.

Confermata ed ampliata la presenza degli istituti superiori. Il Liceo Artistico ALFIERI rievocherà un antico laboratorio di pittura e scultura; l’Istituto CASTIGLIANO metterà in scena un’officina sartoris e porterà in piazza giochi medievali realizzati nel proprio Faber Lab; l’ENAIP PIEMONTE allestirà una postazione di parrucco, mentre l’Istituto G. PENNA sfornerà croccanti pagnotte.

Graditi ospiti – come da tradizione – gli operatori dell’Educativa Territoriale del Comune di Asti, i falegnami dell’Associazione Arti e Mastri di Montegrosso e i volontari del canile di Asti.

Informazioni utili

La manifestazione si snoderà nel tratto di corso Alfieri che va da Piazza Santa Caterina a Palazzo Alfieri. Gli stand apriranno al pubblico sabato 21 settembre dalle ore 11 alle ore 24 e domenica 22 settembre dalle ore 10 alle ore 20. La cerimonia di apertura della manifestazione alla presenza delle autorità avrà luogo sabato 21 alle ore 12 in piazza Cairoli.

Il punto informazioni sarà posizionato davanti alla sede della CNA, in corso Alfieri 412 e presso i portali di ingresso lato corso Torino e lato via Goltieri. Il punto di primo soccorso posizionato in via Caracciolo, angolo piazza Cairoli. I servizi igienici verranno posizionati in via Mazzini.

L’edizione 2024 di Arti e Mercanti gode del patrocinio del Comune di Asti e della Camera di Commercio di Alessandria ed Asti.