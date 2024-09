Metro, la Regione alza la voce: "Lo stato finanzi il completamento della linea 1 da Collegno a Cascine Vica

Il Consiglio regionale del Piemonte sollecita il finanziamento dello Stato per il prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino da Fermi-Collegno a Cascine Vica-Rivoli.

L'Aula ha approvato oggi due ordini del giorno presentati rispettivamente da Sarah Disabato (M5s) e Fabrizio Ricca (Lega), che impegnano la Giunta a promuovere, insieme alle amministrazioni comunali della zona ovest di Torino e alla Città di Torino, la richiesta dei finanziamenti necessari a completare i lavori e acquistare dodici nuovi treni.

Disabato: "Un passo avanti importante"

"Parliamo di un'opera strategica per tutta l’area metropolitana - ha detto Disabato -. L’aumento dei costi delle materie prime rende necessario reperire circa 25 milioni per finire i lavori, oltre alle risorse per l’acquisto dei nuovi convogli. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta di farsi parte attiva nell’accelerare l’intervento dei ministeri competenti".

Ricca: "Serve un impegno trasversale"

Ricca ha parlato di “impegno trasversale per completare un progetto strategico che servirà a migliorare la mobilità e ridurre l’inquinamento atmosferico, oltre che a favorire crescita economica e riqualificazione urbana delle città coinvolte”.