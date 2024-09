Tingeltangel è il nuovo polo culturale di Nizza Millefonti: dal teatro al cinema, apre lo spazio in via Rosmini

Sabato 21 settembre , dalle ore 18, in via Rosmini 1G nel quartiere Nizza Millefonti inaugura il nuovo polo culturale TINGELTANGEL.

Gestito da O.P.S. Officina Per la Scena APS in collaborazione con L'Atelier del Gesto, lo spazio accoglierà attività legate a teatro, arti performative, danza, canto, cinema, musica e cultura in genere. O.P.S. Officina Per la Scena dal 2002 è una realtà professionale e gruppo di ricerca che utilizza il teatro come strumento per sviluppare una comunicazione diretta e semplice con l’individuo anche attraverso la formazione.