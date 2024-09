Moncalieri, il Comune punta a riavere il parcheggio dell'ex Dea (davanti al cimitero) per le celebrazioni di Ognissanti

A Moncalieri sta per rinascere a nuova vita l'area dell'ex Dea, la fabbrica da anni dismessa, al centro di un'infinita telenovela.

Ex Dea, 30 milioni da Blacknite

La società Blacknite (subentrata alla Nuova Edilopera fallita, ndr) ha messo sul piatto 30 milioni di euro per portare a termine l'acquisto, un'operazione che ne prevede 12 per il concordato preventivo per il saldo ai creditori e 18 milioni per concludere l'intervento, che punta ad avere meno residenze e maggiori spazi per il commercio ed il terziario.

Il parcheggio davanti al cimitero

Per il Comune il primo obiettivo è restituire il parcheggio dell’ex Dea davanti al cimitero, almeno parzialmente, alla città in occasione della festività di Ognissanti. La richiesta a Blacknite è stata fatta dallo stesso sindaco Paolo Montagna, con il gruppo milanese che si è detto disponibile a soddisfare l'esigenza espressa dall'Amministrazione.

Corsa contro il tempo per Ognissanti

Nei giorni scorsi si sono visti i primi operai, che hanno effettuato un’opera di pulizia dell’area, portando via rifiuti e tagliando l’erba, in attesa di vedere andare in porto altri tasselli e veder procedere speditamente il cantiere.

Molto dipenderà dai tempi con cui procederanno i lavori: mancano meno di 40 giorni al via delle celebrazioni dei Santi, previste presso il cimitero di Moncalieri tra il 25 ottobre e il 6 novembre. E' una corsa contro il tempo per restituire l’area parcheggio ai cittadini.