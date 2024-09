Moncalieri si candida a capitale italiana della cultura 2028

La notizia è arrivata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 settembre, al Circolo dei lettori di Torino, durante la presentazione del ricco cartellone degli eventi della città per l'autunno: Moncalieri si candida a capitale italiana della cultura per il 2028.

Il perché di questa scelta

La nuova assessora Antonella Parigi ha spiegato il perché assieme al sindaco Paolo Montagna: "Giugiaro, Pininfarina, le eccellenze economiche e del design di Moncalieri vengono ricordate anche oltre i confini della città, per questo nel giorno in cui promuoviamo le nostre bellezze e gli appuntamenti dell'autunno vogliamo far partire un percorso per fare di Moncalieri la capitale italiana della Cultura 2028".

"Un ponte verso il futuro"

"Siamo in campo per vincere, faremo tutto quello che è in nostro potere per fare di questa città un ponte sul futuro. Vogliamo lasciare qualcosa di importante alle nuove generazioni e alla amministrazione che verrà dopo di noi", ha concluso Montagna, chiamando accanto a sé tutta la sua 'squadra ' di assessori.

Ottocento anni di storia

Si tratta di un passo decisivo per la città che, forte dei suoi ottocento anni di storia, intende proiettarsi nel futuro e collocarsi ancora di più a un livello di eccellenza in Piemonte e in Italia, raccogliendo una sfida che la vedrà impegnata nella creazione di una visione totalmente nuova di sé. Un’occasione che chiamerà a raccolta le forze sociali e culturali insieme al coinvolgimento di tutta la cittadinanza per dare vita a uno storytelling collettivo in cui diventerà fondamentale proseguire nel percorso volto alla co-progettazione partecipata tra pubblico, privato e associazioni del territorio e alla formulazione di metodologie d’avanguardia, sempre dirette alla capacità di fare rete, ma più strutturate in chiave imprenditoriale.

Il centro della candidatura sarà l’importante eredità delle imprese del design sul territorio, che sarà poi motivo di riflessione sui grandi temi della contemporaneità. Sarà questo il terreno per una connessione sinergica con importanti realtà istituzionali, culturali e d’impresa, seguendo lo slogan “ogni passo, una scoperta”, adottato programmaticamente dal nuovo progetto “Visit Moncalieri”.

Il nuovo progetto “Visit Moncalieri”

A sostegno di questa nuova iniziativa, oltre alla costruzione della piattaforma dei sostenitori e dei partner che ne garantiranno la sostenibilità, già a partire da oggi sono stati fissati alcuni punti indispensabili allo sviluppo e al rafforzamento di questa importante sfida che sarà avvalorata da una campagna di city-branding creata ad hoc. Il lungo cammino verso il 2028 è iniziato.