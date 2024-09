Si ritorna a passeggiare, mangiando, tra i borghi di Pomaretto

Una passeggiata di 3 chilometri, con tappe gastronomiche e 14 gruppi musicali. ‘Comunità in Fiore’ torna per la sua sesta edizione, organizzata anche quest’anno dalla Pro loco e dall’amministrazione comunale di Pomaretto.

“Il nome dell’evento nasce dal fatto che da anni Pomaretto aderisce al progetto dell’associazione Asproflor Comuni Fioriti – racconta Alessandro Peyronel, vicesindaco di Pomaretto –. E gli abitanti ci tengono a mantenere curato l’ambiente”.

Domenica 22 settembre la ‘mangia e cammina’ comincerà alle 11 dagli impianti sportivi e le partenze saranno ogni dieci minuti in gruppi di trenta persone. Qui verrà servito l’aperitivo e si ritireranno i pass per le successive consumazioni.

Seguiranno poi altre otto tappe gastronomiche nelle borgate e nel centro del paese: gli antipasti nelle borgate Masselli, Lausa e Borgo Vecchio; i primi di polenta e lasagne nelle borgate Cuore e Mulino; il cosciotto di maiale a Rian; i formaggi in piazza Griglio, i dolci al municipio. Infine, il caffè e i digestivi verranno offerti al ritorno agli impianti sportivi.

La durata totale dell’evento sarà di circa tre ore, con un’ora e mezza di camminata effettiva su tre chilometri.

Lungo il percorso saranno presenti quattordici gruppi musicali, che proporranno canti tradizionali. “In più ci saranno tre gruppi itineranti che seguiranno il percorso come partecipanti e accompagneranno la passeggiata con la propria musica”, aggiunge Peyronel.

La camminata è gratuita per bambini fino a tre anni, costa 10 euro fino a dieci anni e 25 per i più grandi. La prenotazione è obbligatoria entro oggi, giovedì 19 settembre, e va effettuata acquistando i biglietti ai bar Decanter, Chez Nous di Pomaretto e Caffè del Corso di Villar Perosa o alle tabaccherie Lo Scrigno di Pomaretto, La piazza da Lory di Perosa Argentina, Breuza Fabio di Perrero, M&G di Pinasca, Breuza Simone di Pinerolo e Allaix Valeria di Roure In alternativa c’è la possibilità di prenotare telefonicamente, contattando il 3482347606 dalle 9 alle 18.