Controlli a tappeto dei carabinieri sui mezzi Gtt. In particolare, la sera del 18 settembre, il blitz ha riguardato le linee 18 e 67 in via madama Cristina e a seguire 4, 11 e 55 in via XX settembre.

In totale sono state controllate 16 vetture, 535 passeggeri e sono stati elevati 170 verbali a persone sorprese sprovviste dei regolari titoli di viaggio. Denunciato un 28enne che aveva violato il foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Torino.