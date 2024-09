Hamster Kombat: conclusione della Stagione 1 e prospettive future

Con una base di oltre 300 milioni di giocatori globali, il gioco tap-to-earn Hamster Kombat sta preparando la distribuzione delle prime ricompense della prima stagione e il lancio del nuovo token HMSTR sulla rete The Open Network (TON). In seguito è previsto il lancio di un airdrop e una campagna su Binance Launchpool.

Conclusione della Stagione 1

La prima stagione di Hamster Kombat terminerà il 20 settembre, data in cui tutte le ricompense dei giocatori come coin, skin, chiavi e altro verranno convertite in token HMSTR.

I giocatori che raggiungeranno livelli superiori prima della conclusione della stagione potranno ricevere una quota maggiore di HMSTR.

Alle 18:00 UTC del 20 settembre, la piattaforma eseguirà uno snapshot dei progressi dei giocatori per preparare l'airdrop dei token HMSTR. Questo fa parte di una strategia più ampia per premiare la base di giocatori e sostenere futuri aggiornamenti del gioco.

Lancio del token e Binance Launchpool

Il lancio del token HMSTR è programmato per il 26 settembre, con una significativa distribuzione attraverso la Binance Launchpool.

In questa fase, Binance distribuirà 3 miliardi dei 100 miliardi totali di token HMSTR. Gli utenti di Binance potranno mettere in staking Binance Coin (BNB) o FDUSD per guadagnare token HMSTR a partire dal 19 settembre.

Tuttavia, bisogna considerare i problemi di natura tecnica che potrebbero inficiare il lancio del token HMSTR.

Il downtime della blockchain TON, verificatosi a causa dell'airdrop di DOGS, solleva preoccupazioni riguardo alla capacità della rete di gestire l'aumento della domanda previsto per quello di Hamster Kombat.

Il team di sviluppo di TON ha riconosciuto queste problematiche e rimane ottimista, ma ci sono comunque dubbi sulla capacità della rete di sostenere il carico necessario per l’airdrop.

Misure anti-cheat

In previsione della Stagione 2, Hamster Kombat ha introdotto nuove misure anti-cheat per garantire un'esperienza di gioco equa.

Questo è particolarmente rilevante dato l'aumento delle ricompense e degli aggiornamenti previsti per la prossima stagione.

Il team del gioco ha ribadito che non saranno tollerati comportamenti fraudolenti e che i giocatori onesti avranno la possibilità di beneficiare dell'airdrop imminente.

Con l’obiettivo di diventare una delle principali piattaforme di giochi Web3, mantenere l’integrità della community è una priorità per Hamster Kombat.

Il popolare gioco su Telegram dovrà fare anche i conti con competitor sempre più agguerriti nel campo della GambleFi e della GameFi. I trader sono sempre più interessati ai nuovi progetti, per questo stanno puntando sulla presale del crypto casino MemeBet.

MemeBet Casino

Memebet Casino è un nuovo crypto casino che sta attirando gli appassionati di gambling grazie alle sue caratteristiche. Il progetto ha raccolto oltre 240.000 dollari e stretto una collaborazione con la nazionale di calcio dell’Argentina.

Il token nativo MEMEBET, attualmente venduto a 0,0252 dollari, permetterà agli utenti di ottenere diverse ricompense e di partecipare a un airdrop.

La prima stagione dell’airdrop è stata avviata da pochi giorni e permetterà ai trader della presale di ottenere una parte dei 400 milioni di MEMEBET allocati per le ricompense della community, corrispondenti al 20% della fornitura totale di 2 miliardi di token.

Inoltre, i primi trader potranno ottenere l’accesso anticipato ai giochi di MemeBet Casino e provare diverse funzionalità prima del lancio.

MemeBet Casino avrà più di 1.000 giochi da casino diversi, sviluppati da 100 dei migliori provider nel settore della GambleFi. La piattaforma offrirà anche uno sportsbook per le scommesse sportive, dotato di quote vantaggiose.

Secondo i piani del team di sviluppo, i prossimi airdrop saranno disponibili per tutti i giocatori del MemeBet Casino e sarà possibile accedervi semplicemente puntando i token MEMEBET.

Un’altra caratteristica interessante della piattaforma risiede nella possibilità di vincere delle Crypto Loot Box contenenti NFT e premi esclusivi.

