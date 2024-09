San Salvario, rapina una diciottenne strappandole la catetina d'oro che aveva al collo: arrestato

Paura la notte scorsa, a San Salvario: i carabinieri hanno infatti arrestato un uomo di 26 anni, di origine nord africana, che aveva poco prima rapinato una ragazza di appena 18 anni.



La giovane, infatti, aveva una catenina d'oro al collo e l'uomo è riuscito a strappargliela via. Dandosi poi alla fuga. Nonostante l’arresto, il presunto autore del reato ha anche opposto una violenta resistenza contro i militari, colpendoli con alcuni calci per cercare di fuggire.



E' stato ammanettato e portato in carcere alle Vallette.