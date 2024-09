Mercoledì ottavo appuntamento di un settembre ricchissimo all'ippodromo di Vinovo

C'è ancora tanto spazio per il trotto sulla pista dell'Ippodromo di Vinovo a settembre. Mercoledì 25 andrà in scena l'ottava riunione del mese e, campo di partenti alla mano, è previsto un ottimo convegno di corse. Otto in tutto, al via dalle 15, a cominciare dal Premio Beethoven nel quale c'è già un duello annunciato. Quello fra Caos, in pole position e reduce dal vittorioso rientro, nelle mani di Andrea Guzzinati e Coltwine Di Casei, cavallo di classe che fino ad oggi ha raccolto moltissimo, con Marco Stefani in sediolo. Fra i due, possibile inserimento di Den Ghiù Gnafà insieme al velenoso Drake Gar.

Le corse più ricche come sempre sono per i 2 anni, presto protagonisti del Gran Premio Anact che come lo scorso anno sarà ospitato da Vinovo. Due prove, una per i maschi e una per le femmine, entrambe con cinque partenti. In quella per i maschi incuriosisce Gioiello Roc, non foss'altro per la sua genealogia: è fratello di due cavalli vincenti come Chuky Roc e Felipe Roc. Nelle femmine saranno in tre a contendersi la vittoria: Gladys Mabel ha fatto un bel parziale chilometrico a Milano inseguendo Ginostrabliggi, Ginger Bi ha vinto al debutto a Modena per poi sbagliare la volta successiva ed è al rientro da fine agosto. ma ha dimostrato regolarità nelle due uscite Giorgia D’Esi.

Nella corsa riservata ai gentlemen, bisognerà capire la forma di Eolo Fks dopo il cambio di training. Per l’occasione si troverà a partire in prima fila con un ottimo numero 4 e la guida di Enrico Colombino. Piace Ethel Del Ronco con Marco Castaldo, così come non è da trascurare Ermione Pel con Stefano Manzato. Aperti come al solito il bar e il ristorante HippoBreak con affaccio sulla pista, ingresso gratuito e libero per tutti. Il trotto tornerà poi lunedì 30 settembre, ancora al pomeriggio, ultimo appuntamento di questo mese così intenso.