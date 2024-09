Carmagnola, dal 1° ottobre attivo il nuovo ambulatorio di Pneumologia

Dal 1° ottobre, grazie al progetto portato avanti dal Dipartimento di Area Medica e grazie alla collaborazione tra S.S.V.D. Penumologia e S.C. Medicina di Carmagnola, presso il Polo Ambulatoriale di Area Medica del presidio ospedaliero San Lorenzo di Carmagnola, sarà attivo il nuovo ambulatorio di Pneumologia per prime visite, controlli, spirometrie semplici e test di broncodilatazione.

La presenza dello specialista in pneumologia all’interno del presidio ospedaliero sarà, inoltre, un importante supporto all’ottimizzazione della gestione clinica dei pazienti affetti da patologie respiratorie afferenti al pronto soccorso o ricoverati in tutti i reparti ospedalieri.

“Ringrazio la dott.ssa Franza, direttrice del Dipartimento di Area Medica e la dott.ssa Carraro, responsabile della S.S.V.D. Pneumologia per aver portato avanti questo progetto”, afferma il Commissario dell’Asl To5 Bruno Osella. “Lavoriamo quotidianamente per creare sinergie tra i nostri professionisti e tra l’ospedale e il territorio, per poter offrire ai pazienti percorsi di cura integrati. Ottenere in tempi rapidi il consulto di uno specialista, che lavori in équipe con le altre figure sanitarie, consente di elaborare strategie di cura più efficaci e mirate sui bisogni di salute della persona”.

“Sulla base di tale avvio è nelle nostre intenzioni”, aggiunge la dott.ssa Franza – “organizzare nei prossimi mesi incontri con i medici di medicina generale per fornire loro recapiti mail e telefonici in cui sarà possibile contattare il pneumologo per condividere approcci e terapie finalizzati al miglior trattamento del paziente con patologie respiratorie.”

Esprime la sua soddisfazione anche il Sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio: "L'apertura di questo nuovo ambulatorio è un importante passo avanti per la salute della nostra comunità. L'accesso a cure specialistiche e a diagnosi tempestive rappresenta una risorsa fondamentale per tutti, soprattutto per coloro che convivono con questo genere di patologie. Ringrazio l'ASL TO5, la dott.ssa Franza e la dott.ssa Carraro per il loro impegno nel migliorare i servizi sanitari del nostro territorio. Questa iniziativa testimonia ancora una volta la forte collaborazione tra le istituzioni sanitarie e la nostra Amministrazione, con l'obiettivo comune di offrire cure sempre più efficaci e vicine ai bisogni dei cittadini."

Le attività ambulatoriali si svolgeranno nelle giornate di martedì e venerdì e l'accesso avverrà su prenotazione al CUP o PUAO con impegnativa del medico di medicina generale, specifica per ogni singola prestazione.