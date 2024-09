Missione in Vietnam per il sindaco Lo Russo: "Opportunità di scambio e dialogo internazionale"

Missione istituzionale in Vietnam per il sindaco Stefano Lo Russo per partecipare al secondo “Friendship Dialogue” sul tema “Cooperazione internazionale a livello locale per la promozione delle industrie innovative verso uno sviluppo sostenibile” e al Quinto Forum Economico su invito di Phan Van Mai, presidente del Comitato del Popolo della città di Ho Chi Minh, con cui da tempo la nostra città è legata da rapporti di collaborazione.

“Un invito – spiega il sindaco Stefano Lo Russo - che abbiamo accettato volentieri, cogliendo questa opportunità di scambio e dialogo internazionale. Tra le nostre città c’è un accordo di collaborazione che occasioni come questa contribuiscono a rafforzare e sviluppare. In questa visita abbiamo modo di scambiarci idee e considerazioni su argomenti centrali della possibile cooperazione tra i nostri territori, su temi come sostenibilità, servizi pubblici, automotive, innovazione tecnologica e università. Ho Chi Minh è infatti una metropoli in piena espansione che gioca un ruolo strategico sia nello sviluppo vietnamita che, più in generale, nella crescita economica di tutta l'area del sud-est asiatico e può rappresentare un partner strategico anche per il sistema delle nostre imprese”.

Il primo cittadino ieri ha incontrato il Console Generale d’Italia ad Ho Chi Minh Enrico Padula insieme ad alcuni rappresentanti della comunità italiana e stakeholder locali ed è stato impegnato in incontri bilaterali con la viceministra agli Esteri vietnamita Nguyễn Minh Hằng e i rappresentanti della Città di Ho Chi Minh, nel corso dei quali sono stati affrontati i diversi ambiti di collaborazione. Poi ha preso parte ad una cerimonia commemorativa al mausoleo del presidente Ho Chi Minh, cui la città è dedicata, che si trova nella piazza da cui il leader vietnamita lesse la dichiarazione di indipendenza che diede inizio alla Repubblica Democratica del Vietnam nel 1945.

Nella giornata di oggi l’agenda prevede la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci al Centro Gem. L’appuntamento, cui partecipano rappresentanti delle città e delle organizzazioni internazionali di tutto il mondo con cui la città vietnamita intrattiene rapporti di collaborazione (tra cui Giappone, Stati Uniti, Cina, Australia, Portogallo, Cuba, Ungheria, Uruguay, Germania e Laos), si propone di discutere dell’esperienza, delle aree prioritarie e del potenziale della cooperazione internazionale tra città che si impegnano per obiettivi di sviluppo sostenibile e di elaborare proposte per future iniziative di cooperazione. L’incontro terminerà con la sottoscrizione di una dichiarazione d’intenti con cui le città partecipanti si impegnano a lavorare per promuovere uno sviluppo industriale all’insegna della transizione ecologica e della sostenibilità. Nel pomeriggio, il sindaco Lo Russo presenzierà alla cerimonia di inaugurazione dell’Ho Chi Minh City Friendship Symbol, un talk pubblico nel corso del quale i protagonisti dell’Economic Forum, in programma il giorno successivo, incontreranno gli studenti degli atenei universitari della città.

Mercoledì è in programma il quinto Ho Chi Minh City Economic Forum, con una edizione che sarà focalizzata sulla sostenibilità del settore economico e produttivo. La giornata si articolerà in tre momenti distinti. Nella prima parte verranno illustrati il quadro complessivo delle politiche industriali a livello globale e, in particolare, l’esperienza del Vietnam e di Ho Chi Minh City con il Centro per la quarta rivoluzione industriale (C4IR) e i suoi rapporti di cooperazione economica con gli Stati Uniti. La seconda parte ospiterà sessioni di lavoro parallele con casi studio e presentazioni su temi come l’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale applicata all’industria, il ruolo delle imprese e degli altri stakeholder nella trasformazione industriale, le priorità infrastrutturali per lo sviluppo economico. Il terzo e ultimo momento sarà dedicato ad un tavolo politico di discussione con i rappresentanti di tutti i Paesi coinvolti.

La relazione tra Torino Ho Chi Minh City è nata nel 2015 con la firma di un Patto di Cooperazione, il primo tra la città vietnamita ed una italiana, con lo scopo di promuovere la cooperazione nei campi dell’economia, dell'istruzione, della cultura e del turismo, dell'e-government, della pianificazione urbana e dell'ambiente. Da allora le due città hanno proseguito scambi di buone pratiche e collaborazioni.