Cantieri e lavori alla Cinque, la richiesta: "Sgravi fiscali per salvare il Natale"

Lavori sulla rete Iren, Ireti e Smat che dureranno mesi e che porteranno a inevitabili disagi per la cittadinanza e per il tessuto commerciale locale.

Così la Circoscrizione 5, su indicazione del Coordinatore alla Commissione lavoro Alfredo Ballatore, supportata dall'Associazione Commercianti e Artigiani di Via Chiesa della Salute, ha invitato, per tramite del presidente Enrico Crescimanno, la richiesta per sgravi fiscali a favore degli esercizi commerciali e dei residenti nell'area compresa tra Via Chiesa della Salute, Via del Ridotto, Corso Venezia e Via Stradella.