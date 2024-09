Viabilità, a San Maurizio Canavese confronto per gli accessi diretti alla provinciale 2

Si è parlato dell’accesso ad un insediamento commerciale di prossima realizzazione per i veicoli provenienti dalla Strada Provinciale 2 nell’incontro che, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”, il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, ha avuto nel pomeriggio di lunedì 23 settembre con il Sindaco di San Maurizio Canavese,Michelangelo Picat Re.

L’accesso alla SP 2 riguarderebbe un tratto di strada che costituisce l’ultimo lotto della circonvallazione del paese. Il dirigente responsabile e i tecnici della Direzione Viabilità 1 hanno fatto presente l’esistenza di una viabilità comunale che potrebbe garantire l’accesso al nuovo insediamenti senza impattare su di un’arteria stradale che sopporta grandi volumi di traffico, con conseguenze sul tasso di incidentalità. In linea di massima la Città metropolitana opera per limitare il numero di accessi diretti alle strade provinciali maggiormente trafficate, ma, come hanno ribadito il Vicesindaco Suppo e il responsabile della Direzione Viabilità 1, è disponibile a valutare i singoli casi specifici e le eventuali soluzioni tecniche che da un lato garantiscano la sicurezza e dall’altro agevolino le attività economiche.