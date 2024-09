Centro Intelligenza Artificiale a Torino, nei prossimi giorni annunciati sede e direttore generale

Sarà annunciata nei prossimi giorni la sede definitiva dell’Istituto di intelligenza artificiale di Torino, oggi ospitato al grattacielo della Regione Piemonte, ed entro fine anno sarà scelto il direttore generale. Ad annunciarlo, a margine del suo intervento all’Italian Tech Week che si è aperta oggi alle Ogr di Torino, il presidente del centro, Fabio Pammolli.

“Siamo partiti il 23 giugno con la registrazione del decreto costitutivo da parte della Corte dei Conti, abbiamo messo in piedi la struttura gestionale e amministrativa, predisposto il primo budget dell’istituto partendo dal fondo di dotazione di 20 milioni di euro e grazie alla convenzione con l’Istituto italiano di tecnologia di Genova, che è un po’ una consorella più anziana, che ci ha aiutato in tutta la fase di start up e di compliance, abbiamo raggiunto la piena operatività”.

Pammolli, ha, quindi, spiegato che per la selezione del direttore generale e’ stata avviata una call internazionale e ai candidati oltre ai curricola e’ stato chiesto di presentare piani strategici finanziari di come vedono il funzionamento dell’istituto. Nominato il dg, ha aggiunto Pammolli, partiranno le call internazionali per i capi delle unità di ricerca, che saranno circa una trentina, ciascuna con il proprio suo staff che dovrà predisporre un business plan. Tra i settori su cui si concentrerà il lavoro dell’istituto, tutto il manifatturiero italiano, a cominciare dall’aerospace e dall’automotive.

“Partiremo - ha precisato il presidente - da una collaborazione che stiamo finalizzando con Leonardo per la parte di aerospace per avere primo laboratorio congiunto mentre per il settore auto stiamo lavorando ma non abbiamo ancora un progetto dello stesso livello avanzamento”.

“Il nostro obiettivo - ha concluso Pammolli - è attrarre risorse e talenti da tutto il mondo per fare ricerca a Torino e in Italia, abbiamo in mente di mobilitare non solo le nostre unità di ricerca ma anche tutto il tessuto delle piccole aziende di produzione di intelligenza artificiale, che sono diffuse nel nostro paese. Possiamo essere soggetto aggregatore per queste piccole realtà dandogli visibilità sia dal punto di vista utilizzatori sia verso il mondo degli investitori”.