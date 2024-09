I tronchi e i rami che intasano la Dora preoccupano i cittadini: “Aspettiamo un'altra alluvione?”

“Aspettiamo un'altra alluvione?”: è forte la preoccupazione dei cittadini per la situazione della Dora Riparia in prossimità del ponte di corso Principe Oddone, dove un tempo il fiume era “tombato” per fare spazio alle fabbriche sorte nel dopoguerra e dove ora trova spazio il Parco Dora. La zona si trova al confine tra le Circoscrizioni 4, 5, 6 e 7.

Dora intasata dai tronchi

Sotto i piloni, infatti, l'accumulo di rami e tronchi trascinati a valle sta intasando il normale decorso dell'acqua verso il Po. La foto pubblicata sul gruppo Facebook “Comitato Borgo Dora Balon”, che ritrae in modo abbastanza eloquente l'ostruzione, descrive nel migliore dei modi la situazione. Impietosi anche i commenti sotto il post: “Pietà!” si legge, e ancora “Trovano il denaro per tutte le stupidaggini, ma per dove servono non ce ne sono”.

L'intervento della Lega

Sul caso, nel frattempo, si sono attivati i consiglieri leghisti del Comune e delle Circoscrizioni interessate Catizone, Morando (Quattro), Rodia e Moiso (Sette): “La ditta - dichiarano - che gestisce l'appalto per la pulizia del verde tagliato sugli argini non interviene subito dopo: in questo modo, le ramaglie si bloccano su qualche pilone. Chiediamo alla Città una rimozione d'urgenza, non vogliamo rischiare tragedie se il fiume dovesse ingrossarsi con le piogge autunnali”.

È imminente, infine, di un Question Time indirizzato agli assessori Tresso e Porcedda per conoscere le cause dell'accumulo, l'eventuale pianificazione di attività di monitoraggio, manutenzione e pulizia, le misure per prevenire danni strutturali al ponte e situazioni di pericolo in caso di eventi meteorologici estremi, le azioni preventive per evitare l'accumulo di detriti.