Violenza tra giovani, scatta il Daspo per quattro ragazzi di Cuorgnè: non potranno più avvicinarsi ai locali pubblici

Il provvedimento è scaturito dall’episodio avvenuto alcuni mesi fa, quando i soggetti, già segnalati all’Autorità Giudiziaria, malmenarono per futili motivi un coetaneo, nei pressi di un esercizio pubblico del centro storico curgnatese, procurandogli lesioni guaribili in una decina di giorni,

La misura costringerà i destinatari, per il periodo di due anni, a rimanere lontano dai locali pubblici di Cuorgnè.

Questo tipo di provvedimento, DACUR o DASPO URBANO, (divieto d’accesso alle aree urbane) è una misura di prevenzione emessa dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e va contestualizzata nell’ambito delle attività volte ad anticipare la commissione dei reati e nell’ottica di contrasto a possibili fenomeni di degrado delle aree urbane dei centri storici; in particolare, viene utilizzata per impedire a chi si è già reso responsabile di atti gravi, di frequentare determinate zone della città. L’autore può essere allontanato per un periodo fino a due anni, non solo da un determinato locale o pubblico esercizio, ma anche da un’intera zona cittadina.

La violazione del divieto prevede l’arresto fino a tre anni di reclusione ed il pagamento di una multa fino a 24.000 euro.