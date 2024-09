"Almeno noi nell'universo": dal 12 ottobre la nuova stagione di Fertili Terreni Teatro

Quaranta spettacoli, tre prime nazionali e sei regionali, tre retrospettive, le parole di Mia Martini: sono questi gli ingredienti della nuova stagione di Fertili Terreni Teatro, che partirà il prossimo 12 ottobre. Nella testa dei tre direttori, Simone Schinocca (Tedacà), Girolamo Lucania (Cubo Teatro) e Beppe Rosso (A.M.A. Factory), un solo obiettivo: coinvolgere il pubblico, trasformandolo in una comunità.

Il tema

La rassegna nasce con questa idea intorno al tema "Almeno noi nell'universo" (ecco il riferimento a Mia Martini), che Schinocca, Lucania e Rosso spiegano così: "Nonostante viviamo in un mondo globalizzato e connesso in tempo reale, questo non ha generato un senso di appartenenza comune, alimentando piuttosto solitudine e individualismo. Al contrario, il 'Noi' rappresenta una pluralità di individui che si riconoscono legati tra loro e al pianeta, consapevoli della responsabilità di preservarlo". Ecco dunque una serie di spettacoli che affrontano queste sfide promuovendo il dialogo e la connessione tra le persone.

Retrospettive ed eventi

Tra le novità principali della stagione rispetto al passato si segnala l'introduzione delle retrospettive, dedicate quest'anno a Tindaro Granata, Antonella Delli Gatti e alla compagnia Quotidianacom. Questi eventi offriranno l'opportunità di riscoprire le opere degli artisti ospiti ma comprenderanno anche dei laboratori aperti alla cittadinanza.

Il cartellone prevede poi anche eventi speciali e rassegne collaterali, come "Comè?" dedicato al benessere giovanile e "AMAmi ancora" che chiuderà la stagione nel giugno 2025. Inoltre, il programma "Friends with Benefits" consentirà ai donatori di accedere a tutti gli spettacoli e a eventi esclusivi.

I luoghi della rassegna

Tre i teatri "storici" di Fertili Terreni, giunta quest'anno all'ottava edizione: il Cubo a Off Topic, Bellarte e San Pietro in Vincoli, ma quest'anno gli spazi si allargheranno coinvolgendo la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il Teatro Juvarra per degli eventi speciali.

Gli spettacoli

In un calendario ricco di eventi, spiccano le nuove produzioni delle tre compagnie residenti. La prima sarà Cubo Teatro con Molly, dal 23 al 27 ottobre a Off Topic, primo studio che inaugurerà ufficialmente il calendario 2024/2025. Tedacà presenterà invece Piacere, Charlie. Una serata con Chaplin, in prima nazionale, il 5 dicembre al Cinema Fratelli Marx. A.M.A. Factory, infine, si lancerà in tre progetti: Moby Dick di Angelo Tronca (San Pietro in Vincoli, 5-8 dicembre), altra prima nazionale, ma anche La Collezionista, prima regionale con in scena anche Ida Marinelli, realizzata in collaborazione con Il Mulino di Amleto e il Teatro Elfo Puccini (San Pietro in Vincoli, 5-8 febbraio), e Ridicola di Annamaria Troisi (Off Topic, 12 febbraio 2025).

Ultima prima nazionale sarà infine lo spettacolo del Collettivo IunAzione, che proporrà Hosting/Torino a Bellarte, nei giorni del 16 e del 17 novembre.

Tra gli eventi speciali merita invece una menzione Gaza Ora. Messages from a dear friend, uno spettacolo intenso in cui attori e attrici daranno voce a lettere scritte dai palestinesi a partire dagli attacchi del 7 ottobre 2023, offrendo uno sguardo toccante sulla loro realtà (Bellarte, 26 gennaio 2025).

Tutte le informazioni e il programma completo sul sito www.fertiliterreniteatro.com