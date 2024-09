Dalle ostriche ai dolci di carne: l’esplosione di sapori a Terra Madre 2024 [FOTO]

Dal jackfruit delle Filippine alle ostriche francesi, dal sakè giapponese alle bombette pugliesi, dall’olio di avocado dell’Equador alle fave di cacao Colombiane, dal gliko albanese ai dolci fatti di carne piemontesi. Terra Madre 2024 è un’immersione nei sapori di tutta Italia e del mondo.

Stand dall'Italia e da tutto il mondo

Dalle Filippine, al Giappone, passando per l’Ucraina, l’Afghanistan, l’Arabia Saudita fino all’Albania. Dal Trentino Alto Adige, alla Basilicata, per tornare poi in Piemonte.

Al Parco Dora fino al 30 settembre si potranno gustare prodotti e piatti per tutti i gusti. Novità di quest’anno il prato attorno a cui si svolgeranno alcuni incontri e attorno al quale si potranno trovare tutto il giorno le postazione dei food truck.

Fino al 30 settembre al Parco Dora

L’ingresso è gratuito e durante tutta la manifestazione, inaugurata oggi alla presenza del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, e delle autorità, sarà possibile assistere a performance, spettacoli e incontri dedicati alla cultura del cibo.