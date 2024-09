Terra Madre 2024 apre le porte al mondo: al Parco Dora quattro giorni alla scoperta del cibo giusto, sano e pulito

Taglio del nastro per Terra Madre - Salone del Gusto 2024 che fino al 30 settembre animerà il Parco Dora per la sua quindicesima edizione.

We are Nature è il fil rouge di quest’anno che offrirà al pubblico un parterre di oltre 700 produttori del Mercato italiano e internazionale con più di 180 Presidi Slow Food, di cui 27 al debutto all’evento.

All’intento del Parco Dora il pubblico potrà trovare l’Enoteca, l’Alleanza Slow Food, i Laboratori del Gusto, le Cucine di strada, ma anche anche i food truck, le aree delle regioni italiane, dalla Calabria al Trentino Alto Adige, e dei Paesi esteri, dalle Filippine fino all’Ucraina.

Oltre 250 conferenze e 900 eventi, con tanti ospiti. Tra questi: Miguel Altieri, Moni Ovadia, Michele Serra, Paolo Hendel, Federico Faggin, Sabrina Giannini, Gianfranco Bologna, Elena Granata, Dave Goulson, Sandor Katz, Fulvio Marino, Giorgio Vacchiano.

Sabato sera, Terra Madre ospiterà inoltre lo spettacolo Da qui alla Luna con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo.

“Saranno presenti 3 mila delegati da 120 Paesi, ma l’elemento della biodiversità è la cosa fondamentale” spiega Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.

“In questi vent’anni sono passati più di 40 mila delegati. Siamo a un ricambio generazionale che ha portato a realizzazioni nei territori che sono tangibili. Dallo scambio di sensibilità e di idee è partita la rete di oltre 6 mila orti in Africa. Intesi come orti di villaggio che garantisco cibo a 1500 persone. Siamo arrivati a un cambio di paradigma non indifferente. La mia generazione è inadatta ai nuovi linguaggi. Dobbiamo fare in modo che i giovani possano arrivare alle leve di comando, averli protagonisti. Dobbiamo metterci a disposizione. Questa è la nostra grande scommessa”.

“Terra Madre ha un significato importante: il dialogo e la condivisione che può disegnare nuovi scenari di speranza per l’umanità” è il messaggio di Papa Francesco, letto durante l’inaugurazione dall’attrice Lella Costa.

“C’è la necessità di intraprendere ecologia integrale e conversione ecologia per cui tutto è connesso”.

“Buono, pulito e giusto, un prodotto deve avere queste caratteristiche una consapevolezza che oggi dobbiamo avere” aggiunge il presidente della Regione Cirio. “Terra Madre è un momento culturale straordinario, questo penso sia l’elemento pre ponderante. Questa è la sfida, quella di un prodotto sano, pulito e giusto, che ha anche la nuova commissione europea”.

“Non possiamo accettare che la dignità umana venga calpestata. Pensare di vendere una bottiglia a 80 euro e pensare che dietro c’è stato lo sfruttamento di una persona, non è accettabile. Anche solo un caso non dovremmo accettarlo. Questo è lo spirito con cui la Regione sostiene Terra Madre” conclude il Governatore.