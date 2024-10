Classica come la sua sfilata dei carri: arriva a Bricherasio il fine settimana della Sagra dell’Uva

In corteo ci saranno i carri allegorici, il Marches del Ducèt e la Cuntessa d’la Barbera, le Grazielle in fuga, la filarmonica di San Bernardino e l’associazione di danza sportiva Panda. Domani, domenica 29 settembre, alle 14,15 torna la tradizionale sfilata della Sagra dell’Uva, uno dei momenti più attesi della festa. “Abbiamo invitato anche le maschere tipiche dei paesi limitrofi per percorrere tutti assieme il ‘classico’ tragitto che da piazza Artiglieri, continua nella centrale via Vittorio Emanuele II, per arrivare fino a piazza Santa Maria” spiega Alberto Godino, presidente della Pro loco di Bricherasio, l’associazione che organizza i festeggiamenti del fine settimana della Sagra. Domenica sarà anche la giornata del tradizionale Gran Mercato d’Autunno con i banchi commerciali e delle associazioni, i giochi, i mestieri di una volta, i laboratori, le mostre e della novità della cinquantaseiesima Sagra dell’Uva: la cena di chiusura della festa. “Abbiamo deciso di festeggiare tutti assieme a tavola invitando tutti i bricherasiesi, i carri, le maschere e le associazioni che partecipano alla giornata” aggiunge Godino.

Quattro i carri allegorici che sfileranno per il paese: “Ci saranno gli Amici del Pellice di Cavour, la Croce verde di Bricherasio e il Comitato giovani – elenca –. Noi porteremo il nostro carro dedicato ai cinquant’anni dell’associazione. La colonna sonora del pomeriggio di festa e della cena sarà la selezione musicale di dj Enzo”.

Il weekend della Sagra inizia ufficialmente con l’inaugurazione della mostra ortofrutticola al PalaUva di piazza Castelvecchio in programma oggi, sabato 28, alle 18,30. Subito dopo si aprirà la Piazza del Gusto dove si potrà cenare quella stessa sera e pranzare il giorno dopo. Cinque le postazioni gastronomiche allestite: “Oltre alla nostra ci saranno quelle affidate ai commercianti del paese: la macelleria Caffaratti, l’agrimacelleria da Giulia, L’Appetito di Vale e Livi e La Sorbetteria” continua Godino. Presenti anche i vini del territorio con la cantina Noi Vignaioli piemontesi e l’azienda agricola La Rivà.

L’ospite musicale atteso per la serata di sabato è Gigi L’Altro che porterà a Bricherasio il tributo al celebre Gigi D’Agostino. La serata ad ingresso gratuito avrà come resident dj Matteo Dianti.